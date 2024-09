Alcaraz vive un dramma: “Ci stanno uccidendo”

Alcaraz, che con la sua vittoria ai danni di Fritz ha consegnato al Team Europe la vittoria in Laver Cup, ha parlato a cuore aperto

Prima le Olimpiadi, con le sue scorie inevitabilmente lasciate nel fisico e nella mente. Poi la Coppa Davis, con la sua Spagna capace di vincere il girone e di presentarsi a Malaga dopo la clamorosa esclusione dello scorso anno. Poi la Laver Cup, la celeberrima competizione che mette di fronte i tennisti europei contro quelli del resto del mondo.

Non si è fatto mancare davvero nulla, in un 2024 che definire schizofrenico è dir poco, Carlos Alcaraz, il fuoriclasse spagnolo capace di fare l’accoppiata Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione, bissando tra l’altro il successo ai Championships ottenuto lo scorso anno nella stupenda finale contro Novak Djokovic.

Carlitos, che dà il meglio di sé nelle grandi competizioni Major, è stato anche protagonista però di cocenti battute d’arresto negli altri tornei del circuito. Vero è che ha trionfato ad Indian Wells togliendosi anche la soddisfazione di battere in semifinale Jannik Sinner pareggiando, in quel momento, il computo dei loro scontri diretti. Lo spagnolo è però lo stesso uscito subito al torneo di Cincinnati, battuto da Gael Monfils, e al secondo turno degli Us Open, travolto in tre set da Botic van de Zandschulp.

Questa mancanza di costanza è alla base della sua enorme distanza, in termini di ranking ATP, dal campione altoatesino, che lo guarda dall’alto dei suoi 11180 punti contro i soli 6690 dell’iberico, scivolato tra l’altro in terza piazza.

Alcaraz senza freni: “Arriverà il momento in cui…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match disputato e vinto contro Taylor Fritz – la vittoria del nativo di Murcia ha consegnato al Team Europe l’affermazione generale in Laver Cup – il talento spagnolo ha denunciato quello che altri professionisti, in altri sport, hanno già detto a chiare lettere: ‘Si gioca troppo‘, per riassumere in tre parole il concetto.

“Molti credono che questo sia un calendario che va bene, ma altri pensano che ci siano molti tornei obbligatori e probabilmente gli anni a venire ce ne saranno ancora di più”, ha esordito Alcaraz.

“In un certo senso, ci stanno uccidendo. Ora ci sono molti infortuni a causa del calendario e di altre cose, ma ad un certo punto ci saranno giocatori che dovranno saltare i tornei perché devono prendersi cura del loro corpo, della famiglia e di un’altra vita oltre al tennis”, ha concluso quasi polemicamente, e comunque lasciando trasparire una certa preoccupazione per il futuro, il giocatore.