Bomba Marquez-Rossi, ci risiamo: colpo da ko!

Marc Marquez risponde ai retroscena raccontati recentemente dal ‘Dottore’: s’infiamma la polemica

Una rivalità infinita. Una serie di recriminazioni, accuse, risentimenti, che prendono spunto da quanto accaduto tanti anni fa in pista, quando i due – per la verità mai diretti rivali in alcuna lotta per il mondiale in un singolo anno – se le diedero di santa ragione (per usare un gergo pugilistico) in pista.

Con dei precedenti che non lasciavano presupporre nulla di buono, Marc Marquez assurse al ruolo di arbitro (involontario?) del Mondiale 2015, quello in cui Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, compagni di squadra in Yamaha, lottavano per il titolo iridato a pochissimi punti di distanza in classifica.

Prima le schermaglie in Australia, a Philipp Island, poi il ‘pasticciaccio brutto’ in Malesia, quando il ‘Dottore’ frenato e rallentato più volte dallo spagnolo, alla fine lo buttò giù, rimediando una squalifica che lo costrinse a partire dall’ultima posizione della griglia nell’ultima corsa stagionale. Quella di Valencia. Diventata ben presto una montagna troppo alta da scalare per il numero 46, che dovette assistere impotente alla parata spagnola con Marquez e Pedrosa che accompagnarono Lorenzo alla vittoria della corsa e del relativo titolo mondiale.

“Siamo arrivati in Malesia e in conferenza stampa ho provato almeno a sput****o davanti a tutti per provare a farlo desistere. Anche perché Marquez non c’entrava nulla. Il Mondiale ce lo giocavamo io e Lorenzo. Il nocciolo della questione è che se tu lotti per il mondiale allora ok, non ti è concesso tutto ma lo capisco. Però se tu non c’entri niente, se non sei neanche compagno di squadra di uno dei due contendenti, devi avere il rispetto di non rompere i c*****i a quegli altri due. Devi semplicemente fare la tua gara, provare a vincere, punto”, le accuse, a 9 anni di distanza, del centauro di Tavullia nei confronti del Cabroncito.

Marquez risponde a Rossi: s’infiamma la polemica

Dal circuito di Misano, dove nel weekend si è consumata la seconda gara in due settimane sul circuito della riviera di Rimini, è arrivata la risposta di Marquez alle accuse di Valentino. Una replica che non entra propriamente nel merito tecnico degli episodi raccontati da Rossi, ma che certamente si presta ad innumerevoli interpretazioni.

“Ho ascoltato e visto l’intervista con Migno, ma in questo momento ho in testa cose molto più importanti. Non perdo tempo con le dichiarazioni di un altro pilota. Essendo ancora in attività, partecipare a questi giochi è l’ultima cosa che mi interessa. La mia mente è rivolta alla competizione, questo è ciò che mi nutre”, ha esordito l’iberico.

“Rpeto, non mi interessa intraprendere guerre inutili“, ha chiosato Marquez, snobbando di fatto le accuse al veleno del 9 volte campione iridato.