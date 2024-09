Commozione per Zanardi, lacrime tra i tifosi: annuncio improvviso

Alex Zanardi ha commosso ancora una volta tutti: il ricordo dell’ex pilota in un annuncio improvviso

II 15 settembre 2001 il mondo dello sport è rimasto col fiato sospeso per Alex Zanardi. Già due volte campione del mondo nel Campionato Cart, l’atleta bolognese è stato vittima di un incredibile incidente in un weekend di scena in Germania. Vettura distrutta, con le immagini che riviste ancora oggi sono impressionanti.

Alex sopravvisse anche se ad un costo pesantissimo: l’amputazione degli arti inferiori. Una vita stravolta che solo un uomo dall’enorme carisma e coraggio ha potuto ricostruire, con grande voglia. La passione per lo sport, per la competizione, ha battuto ogni avversità. Alex è diventato un fenomeno anche in handbike, con la quale ha conquistato 4 medaglie d’oro e due d’argento, diventando tra i grandi protagonisti di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Ad ogni modo, purtroppo, la vita non aveva smesso ancora di accanirsi su Zanardi.

Il 19 giugno 2020 finisce per scontrarsi, durante un allenamento in handbike sulle strade di Pienza, con un camion. L’impatto è tremendo e costringe al coma farmacologico per diversi mesi il campione bolognese. Ad oggi, della sua salute non si quasi nulla. Ma nelle scorse ore è accaduto un evento speciale che ha riportato alla memoria un annuncio estremamente commovente: che emozione per Alex.

Zanardi da brividi: “È stato il mio mentore”

Davide Cortini ha vinto una meravigliosa medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo. Un traguardo storico, con l’impresa di Zurigo alle spalle della Francia. Cortini, molto legato ad Alex Zanardi, ha voluto ricordare così l’ex atleta che per lui – così come per molti altri – è stato a lungo un punto di riferimento.

Molti ragazzi, infatti, hanno cominciato la carriera grazie a Zanardi, all’insegnamento in primis di vita che Alex è stato in grado di fornirgli con la sua solita generosità negli anni scorsi. Ana Maria Vitelaru, ad esempio, ha recentemente vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi, proprio in handbike. E così adesso è il turno di Cortini che tempo fa lanciò un messaggio di grande dolcezza nei confronti di Zanardi.

A riportarlo è ‘Ilnuovodiario.com’ al quale Cortini ha raccontato come nel 2018 sia andato a Padova per presentarsi allo staff di Obiettivo 3, progetto nato da un’idea di Alex Zanardi che punta a diffondere la pratica sportiva tra persone affette da disabilità: “Ho provato la bici, fatto tutti i test. Zanardi è stato il mio mentore, mi ha incoraggiato tantissimo. E così ho iniziato questa nuova avventura“. Oggi come allora il pensiero di molti, atleti e non, corre verso un uomo speciale: tutti attendono il ritorno di Zanardi.