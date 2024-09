Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Lecce: 0-2 al Via del Mare. Ora il Milan

Il Lecce, per la terza volta consecutiva, esce dalla Coppa Italia eliminato da una squadra di Serie B perdendo 0-2 in casa contro il Sassuolo. La squadra neroverde, retrocessa al termine della passata stagione, vince con due reti segnate da due giovani: Muharemovic e D’Andrea. I giallorossi salentini perdono mettendo in mostra una prestazione incolore.

Un gol per tempo decidono la gara tra pugliese ed emiliani. Troppo sotto ritmo il Lecce di mister Luca Gotti per impensierire il Sassuolo che riesce ad andare avanti prima con un gol in mischia al 13’ su sviluppo di calcio d’angolo. La squadra di Gotti fa girare il pallone a lungo, ma non riesce mai ad essere efficace. Mentre lo è decisamente di più il Sassuolo in ripartenza.

Nella ripresa, i salentini ci provano convinzione soprattutto su piazzato, ma non inquadrano mai la porta dei neroverdi. Nel finale, Rebic prende il palo su punizione, ma subito dopo D’Andrea con una bella azione personale arriva al gol dello 0-2 finale per la formazione di mister Fabio Grosso

Il Sassuolo prenota il passaggio del turno e andrà a sfidare il Milan negli ottavi di finale in programma ad autunno inoltrato. Ma soprattutto continua a registrare vittorie importanti lontani dal Mapei Stadium.