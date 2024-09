Coppa Italia, prima sorpresa: il Milan affronterà il Sassuolo agli ottavi

Il secondo turno di Coppa Italia regala subito la prima sorpresa del martedì con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo che recita la vittoria della formazione allenata da Fabio Grosso con i neroverdi che si sono imposti per 2-0 con un gol per tempo. Prima Muharemović poi D’Andrea. Gli emiliani affronteranno il Milan negli ottavi di finale. Sconfitta amara per i giallorossi dopo il pari in extremis del campionato contro il Parma con la squadra di Gotti che questo venerdì sarà di scena a San Siro per affrontare la formazione guidata da Paulo Fonseca. Si inizia a comporre il tabellone delle migliori sedici di Coppa Italia con una “favorita” esclusa dalla competizione.