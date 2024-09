Dramma nel mondo del tennis: “Lo picchiavano”

Confessione drammatica quella che riguarda uno dei big del tennis mondiale. A rivelarlo è stata la madre. Parole davvero toccanti

La stagione tennistica si avvia alla conclusione. Due mesi esatti ci separano dalla conclusione del 2024 che coinciderà, come di consueto, con la Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Tra fine settembre e inizio ottobre si gioca in Asia. Si stanno disputando i primi tornei in Cina che precedono l’inizio, previsto a metà settimana, dei due Atp 500 di Pechino e Tokyo. A seguire il penultimo Masters Mille della stagione quello di Shanghai che avrà una programmazione distribuita su dieci giorni come avviene anche Indian Wells, Miami, Roma e Madrid.

A Tokyo e Shanghai sarà presenta anche un tennista che non sta certo vivendo il momento migliore della sua carriera. Dopo aver vinto il suo unico titolo stagionale a Montecarlo e raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, Stefanos Tsitsipas è entrato in una spirale negativa di risultati che è proseguita per tutta l’estate. Un frangente difficile per il tennista greco che è uscito dalla top ten del ranking Atp ed ha deciso anche di interrompere la partnership tecnica con il padre Apostolos (suo ex coach).

Tsitsipas, il retroscena svelato dalla madre

Julia Salnikova, ex tennista russa in attività fino al 1992, è la madre di Stefanos Tsitsipas. È stata proprio lei a svelare un retroscena davvero toccante sul figlio in un’intervista concessa al canale greco ANT1 e ripresa da ‘Tennisworlditalia’. Durante il periodo scolastico, Tsitsipas è stato vittima di atti di bullismo da parte dei coetanei, un trauma che è riuscito a superare impegnandosi nel tennis.

“Da bambino Stefanos era molto timido e tranquillo – racconta la Salnikova – giocava anche a calcio ma alla fine ha scelto il tennis ed è stata una buona decisione. Alcuni ragazzi della sua classe lo trattavano molto male e a volte lo picchiavano. Non è stato facile ma ha superato tutto. C’era il tennis nella sua testa e lo ha aiutato molto.”

Un momento difficile sul campo ma positivo nella vita privata per Tsitsipas grazie alla relazione con la collega Paula Badosa con la quale è tornato insieme dopo una breve separazione. Una scelta che ha reso felice anche la madre: “Se lui è felice, lo sono anche io. Quando si sono lasciati ho preso le difese di Paula. Abbiamo parlato e sono tornati insieme.” Paula e Stefanos erano presenti la scorsa settimana al Ferraris per assistere al match di Serie A tra Genoa e Roma. Il tennista greco è un tifoso del club rossoblu, una passione nata giocando alla Playstation.