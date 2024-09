Guerra aperta contro Sinner: l’annuncio è terribile

I preparativi per il prossimo torneo procedono per Jannik Sinner, ma il numero uno è alle prese con nuove accuse

Quando sei una promessa dello sport tutti ti amano e sono pronti a sostenerti, ma quando poi cominci a vincere gran parte delle persone che facevano il tifo per te rischiano di diventare haters. Questa è la dura legge dello sport professionistico e il giovane Jannik Sinner lo sta imparando a sue spese.

Il numero uno del ranking continua ad essere al centro delle critiche, tutto ancora a causa del caso Clostebol. Sostanza proibita assunta involontariamente dal campione classe 2001 che è stato immediatamente assolto da ogni accusa. Ciononostante, la sensazione è che da qui ai prossimi mesi Sinner dovrà fare ancora i conti con questa vicenda almeno dal punto di vista mediatico.

E pensare che il tennista di San Candido in questi giorni avrebbe solo voluto rilassarsi in quel di Milano. Nelle scorse ore ha partecipato ad alcuni eventi che si sono susseguiti nel capoluogo meneghino ma anche lì il suo passato recente è tornato a tormentarlo. Non c’è pace per il campione che ha dovuto subire l’ennesima stoccata.

Sinner sotto attacco, nuove accuse nei sui confronti

Altro duro colpo incassato da Sinner che è stato attaccato proprio durante il relax in terra milanese. Ad aver puntato il dito contro di lui, senza timore di scaturire una nuova polemica, è stato il blogger notoriamente sostenitore di Novak Djokovic conosciuto con il nome di Pavyg. In questi ultimi giorni, attraverso i suoi account social ufficiali, l’influencer ha mostrato una foto dell’italiano mentre si dedicava alla settimana della moda a Milano accompagnando il tutto da una poco simpatica didascalia. Come se non bastasse, a rincarare la dose ci ha pensato Nick Kyrgios, ex fidanzato della sua attuale compagna.

Pavyg sui social ha postato la foto della discordia scrivendo anche: “Facciamo finta che i test antidoping non siano mai esisti“. Stoccata in piena regola nei confronti di Sinner che ha visto il collega Kyrgios ironizzare: “Lui è la vittima. Ovviamente non è successo niente”.

Insomma, attacco combinato nei confronti dell’altoatesino a cui sembra impossibile lasciarsi il passato alle spalle. Secondo qualcuno, però, a spingere Kyrgios all’attacco ci avrebbe pensato la fine della sua relazione. Come è noto da tempo, il campione italiano è impegnato in una storia sentimentale con la tennista Anna Kalinskaya e pare che la loro relazione non sarebbe ancora andata giù al collega australiano che avrebbe dunque colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Sinner non sembra però troppo turbato da tutto questo e continua a guardare avanti pensando principalmente ai suoi obiettivi. Il campo lo aspetta: il prossimo appuntamento è fissato per il 26 settembre a Shangai.