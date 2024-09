Ultim’ora, Alcaraz sfida Sinner: cala il gelo

Carlos Alcaraz rilancia la sfida a Jannik Sinner: lo spagnolo vuole tornare a essere di nuovo numero uno del mondo

Il 2024 li ha visti protagonisti a pieno titolo, in grado di prendersi la scena e di inaugurare definitivamente una nuova era nel mondo del tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono destinati a dominare nei prossimi anni e lo hanno dimostrato conquistando due prove del Grande Slam a testa: Australian Open e US Open per l’azzurro, Roland Garros e Wimbledon per lo spagnolo.

Il computo totale in termini di Slam, per adesso, arride al murciano, che aveva già trionfato a Wimbledon lo scorso anno e agli US Open nel 2022. Alcaraz, poi, era già stato numero uno del mondo per 36 settimane. Ma adesso, è decisamente il momento di Jannik, che detiene la vetta del ranking per la 16esima settimana consecutiva e visto l’ampio margine che si è conquistato, in virtù della sua assai migliore continuità negli ultimi dodici mesi, potrebbe restare in vetta almeno fino alla fine del 2024.

A New York, Sinner ha mostrato una netta superiorità, in questo momento, nei confronti della concorrenza. Ma presto verrà il momento di mettersi di nuovo in gioco per un finale di stagione molto importante, che potrà dare l’occasione per altri duelli epici con Alcaraz. In programma appuntamenti come il torneo di Pechino, i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, le ATP Finals, magari la Coppa Davis. Ci sarà da divertirsi.

Dopo il doppio trionfo a Parigi e a Wimbledon e dopo le Olimpiadi, Alcaraz ha patito un momento di appannamento. Ma intende rimettersi in carreggiata quanto prima, per essere all’altezza del rivale.

Alcaraz contro Sinner: “Mi spinge a dare il 100 per cento”

Da parte dello spagnolo, a margine della Laver Cup, sono arrivate dichiarazioni di sfida nei confronti di Sinner. Ma anche improntate a un grande rispetto nei confronti dell’azzurro.

“Molte persone parlano della nostra rivalità, come di quella che potrà sostituire quella dei Big Three – ha spiegato – Onestamente lo spero. E’ il primo anno in cui abbiamo conquistato tutte le prove del Grande Slam in due. Spero di poter continuare a lottare per i grandi tornei e per la vetta del ranking. E spero che sia io che lui rimaniamo nel tour per molto tempo. Mi spinge a dare il 100 per cento per batterlo. Credo che continuando così, costruiremo non solo una grande rivalità, ma anche un grande rapporto fuori dal campo”.

La sfida sta per ricominciare, ora Sinner ha un altro obiettivo. Rimettere in equilibrio il bilancio dei confronti diretti, che per adesso dicono 5-4 Alcaraz.