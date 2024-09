Botta pesantissima per Matteo Berrettini, è ufficiale: non ci voleva

È arrivata l’ufficialità: doccia gelata per Matteo Berrettini. Il campione romano proprio non se lo aspettava

In assenza di Jannik Sinner, che comunque non ha fatto mancare il suo apporto tifando per i compagni, a prendersi la scena durante il girone eliminatorio della Coppa Davis è stato un ritrovato Matteo Berrettini.

Il ‘martello’ romano ha schiacciato la resistenza di tutti i suoi avversari regalando all’Italtennis tre punti decisivi per il passaggio alle Finals, in calendario dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes Martin Carpena’ di Malaga.

Tuttavia, “The Hammer” è stato escluso dalla lista dei convocati per il match contro l’Argentina in Andalusia. Il capitano del team azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, infatti, ha scelto Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli e come doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Fuori dalla lista dei convocati anche Arnaldi, Darderi e Sonego, tutti Top 50 del ranking Atp.

Se la predetta lista può ancora essere modificata e, quindi, non è del tutto tramontata la possibilità di vedere Berrettini esibirsi sul prestigioso palcoscenico delle Finals di Coppa Davis, è invece arrivata un’ufficialità che è una vera mazzata per il tennista romano.

Atp Tokyo, possibile incrocio agli ottavi con Fritz per Berrettini

Chiusa la parentesi della Coppa Davis, il calendario dell’Atp tour prevede gli appuntamenti con i tornei di Pechino e Tokyo. Nel main draw dell’Atp 500 di Tokyo, ospitato sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum, sono presenti alcuni azzurri: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi ai quali si è aggiunto Mattia Bellucci che, nelle qualificazioni, ha regolato per 6-3; 6-1 Rinky Hijkata. Niente da fare, invece, per l’altro italiano impegnato nelle qualificazioni, Luca Nardi, sconfitto per 6-2; 6-3 da Botic Van de Zandschulp, visto all’opera contro gli azzurri in Coppa Davis.

Orbene, al primo turno del tabellone principale del Japan Open Tennis Championship, Berrettini se la vedrà con un qualificato, con un possibile incrocio agli ottavi di finale con il numero uno del seeding e fresco finalista agli US Open, Taylor Fritz, impegnato al primo turno contro il francese Arthur Fils. Per Darderi al debutto ci sarà l’argentino Mariano Navone e in caso di trionfo sicuramente uno statunitense, il vincitore del derby tra Reilly Opelka e Ben Shelton. Sfortunato il sorteggio anche per Arnaldi, opposto al numero 5 del tabellone Tommy Paul.

Dunque, il torneo nella capitale nipponica si preannuncia come un test probante dei progressi mostrati da Berrettini nel girone eliminatorio di Coppa Davis. Se il tris di vittorie non è un fuoco di paglia ma il prologo del suo ritorno ai livelli del 2021, quando, per intenderci, ha centrato la finale a Wimbledon, ce lo dirà proprio l’eventuale match contro Taylor Fritz.