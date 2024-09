Europa League: Roma alla sfida Athletic Bilbao, Lazio contro la Dinamo Kiev

Tutto pronto per un’altra emozionante settimana all’insegna del calcio europeo. In questi giorni si terranno le prime sfide di questa nuova edizione dell’Europa League: due le italiane in campo, ovvero Lazio e Roma. Scopriamo insieme i rispettivi avversari.

La prima a scendere in campo sarà la Lazio di Baroni, impegnata in trasferta contro la Dinamo Kiev. I biancocelesti sfideranno gli ucraini ad Amburgo, mercoledì sera alle ore 21. Zaccagni e compagni hanno dovuto fare i conti con la loro seconda sconfitta stagionale, nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina. Gli ucraini, invece, vengono da un pareggio dopo tre vittorie di fila.

Non si tratta di una sfida inedita, basti pensare al fatto che l’ultimo incontro tra le due compagini risale ad un ottavo di Europa League disputatosi nel marzo 2018. In quell’occasione, i biancocelesti si imposero per 2-0 in trasferta, dopo aver pareggiato 2-2 all’Olimpico. Chissà che la Lazio non possa cominciare la gara a ritmi elevati: segnaliamo la quota del segno “2” all’intervallo, a 2.55 su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic si parla di 2,47 volte la posta. Molto allettante anche la quota dell’Over 1,5 Ospite, ipotizzando che la Lazio possa realizzare almeno due reti durante i 90 minuti di gioco: in questo caso la quota vale 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e Betclic 1,79.

Potrebbe essere più impegnativa la sfida della Roma, pronta ad ospitare all’Olimpico l’Athletic Bilbao giovedì alle ore 21. I baschi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di Liga e stanno offrendo un ottimo calcio. I giallorossi hanno trovato la loro prima vittoria in Serie A e ora sarà curioso capire come si comporteranno i ragazzi di Juric anche in Europa.

Su Planetwin365 si parla di due volte la posta per la quota dell’Over 2,5 finale, immaginando che la gara possa essere ricca di gol: Betclic la propone a 1,96 e WilliamHill a 2,04. Da provare anche l’Over 1,5 al primo tempo: su Planetwin365 la quota è di 2,95; su Unibet 2,88 e su Betclic 2,71. Volendo tentare un risultato esatto, è interessante l’offerta del 2-1 in favore della Roma: la quota è di 8,75 per Planetwin365; con Betclic che la banca a 7,75 e WilliamHill a 8.