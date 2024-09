Fenerbahce, Mourinho: “Mai aspettato 75 minuti per andare in conferenza”

Nella conferenza stampa pre Union Saint Gilloise, Jose Mourinho ha parlato di quanto successo dopo la sfida con il Galtasaray: “In 24 anni di calcio, non sono mai scappato da una conferenza stampa, soprattutto dopo una sconfitta. Non ho mai avuto paura di nessun giornalista, di nessuna domanda o di nessuna conferenza stampa. Quindi non sarebbe stato con voi (media turchi) che avrei cambiato il mio modo di essere. Non ha alcuna logica aspettare 75 minuti per andare in conferenza stampa. La partita è finita, mi sono congratulato con l’allenatore avversario. Sono andato direttamente all’intervista flash e poi ho aspettato 70 minuti per andare in conferenza stampa. Ho provato ad andare. Non mi è stato permesso di andare. Ero sulla porta per andare in conferenza stampa e ho cercato di andarci. Non mi è stato permesso di andare“.