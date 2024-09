Juric si prepara all’Athletic Bilbao: “Pellegrini e Zalewski out. Dybala? Sapremo gestirlo”

La Roma si prepara alla sfida inaugurale del proprio percorso in Europa League, prevista domani sera contro l’Athletic Bilbao.

Alla vigilia del match, il tecnico della Roma Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: “Non ho deciso chi giocherà domani, c’è ancora un allenamento davanti prima di farlo. Sicuramente però faremo alcuni cambi” – le sue parole.

Parlando dei possibili cambiamenti che sarà in grado di apportare alla Roma poi, ha detto: “Sinceramente penso solo a vincere domani e a farlo partita dopo partita sperando di fare le scelte giuste. Voglio vincere la partita di domani e questo è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo. Non vado oltre”.

Sugli obiettivi dei giallorossi fra campionato e Europa: “Non abbiamo affrontato l’argomento con la proprietà. Non abbiamo detto se il campionato è più importante dell’Europa League o viceversa. Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare le prestazioni come quella dell’altro giorno. Voglio conoscere bene la rosa e quello che possono dare i giocatori. Preparare partita dopo partita e vedere come vanno le cose. Questo è l’obiettivo di questo momento”.

Infine su Pellegrini e Dybala: “Pellegrini domani non ci sarà, non doveva giocare nemmeno domenica ma ha voluto esserci ad ogni costo. Neanche Zalewski ci sarà. Dybala? È un giocatore speciale, sapremo come gestirlo”.