Lazio, Baroni: “Vogliamo fare un calcio propositivo”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro la Dynamo Kiev vinto per 0-3. Ecco le sue parole: “Stiamo cercando di fare un calcio propositivo, la squadra deve avere in testa di attaccare e tirare in porta. Bisogna che si corra e che ci sia compattezza, solo così si può supportare 4 giocatori offensivi e la squadra lo sta facendo bene. Dopo la Juve siamo la squadra che in campionato ha subito meno tiri e, per ora, abbiamo preso anche tanti gol strani. Dia mi piace tantissimo, ha mobilità e anche Taty è un giocatore così. Contento per la squadra e anche per qualche singolo“.

Lazio, Baroni sui singoli e la squadra

Un singolo è Dele-Bashiru: “Quando dico che va costruito, nel senso che deve avere più pensiero anche tattico e riempire la partita. Quando trova questo, diventa un gran centrocampista moderno“. Il pensiero di un calcio offensivo l’ha sempre avuto o è aumentato dopo aver visto la squadra: “Una squadra così di qualità non l’ho mai avuta, sto cercando una proposta di mobilità per creare delle superiorità numeriche. Ci stiamo lavorando tantissimo, ciò che si fa non lo impongo ma viene condiviso. Loro credono nel lavoro, ho trovato grandissima disponibilità, c’è tanto lavoro da fare ma quando c’è questa disponibilità per noi diventa più facile“.

Sul rosso a Noslin e la gran partita di Provedel: “Son ragazzi giovani, saliti di categoria sotto tutti gli aspetti. Noslin ha fatto un’ingenuità, ma è un ragazzo talmente pulito che arriverà perché ha qualità importanti. Oggi abbiamo subito un po’ di più, ma dopo il 3-0. Ho visto voglia di non prendere gol, la Dinamo è una squadra forte e di qualità. Non era una partita facile e la squadra l’ha interpretata bene“. Un giudizio su Tchaouna: “Sono abituato a lavorare con i giovani, cerco di deresponsabilizzarli. Vanno un po’ lanciati, togliendo loro pressione essendo in una piazza così importante. Sono fiducioso, con me avranno delle possibilità e quando sbaglieranno lavoreremo sugli errori. All’interno della squadra ci sono tanti riferimento che possono dare una mano nella crescita. Tchaouna quando tira in porta può fare gol e questo per noi è già importante“.