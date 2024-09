Roma, Dybala verso una maglia da titolare

La Roma si veste del suo abito migliore per salire sul palcoscenico europeo. L’esordio contro l’Athletic Bilbao rappresenta già un banco di prova importante per la nuova gestione Juric, che tuttavia affronterà la sfida senza troppi cambi e senza troppe distrazioni.

Roma, Juric sull’obiettivo

Parlando dei possibili cambiamenti che sarà in grado di apportare alla Roma poi, ha detto: “Sinceramente penso solo a vincere domani e a farlo partita dopo partita sperando di fare le scelte giuste. Voglio vincere la partita di domani e questo è il mio unico pensiero. Massima concentrazione su questo. Non vado oltre”.

Confermata l’indisponibilità del capitano Lorenzo Pellegrini a causa della contusione al ginocchio sinistro, assenza che si somma a quella di Enzo Le Fèe e a quella ormai certificata di Zalewski che trova però la sua radice in ragioni extra campo. Pronto dunque il tridente offensivo Dovbyk Baldanzi Dybala, con quest’ultimo che andrà tuttavia gestito.

Il tecnico ha parlato così dei singoli giallorossi: “Pellegrini domani non ci sarà, non doveva giocare nemmeno domenica ma ha voluto esserci ad ogni costo. Neanche Zalewski ci sarà. Dybala? È un giocatore speciale, sapremo come gestirlo”.