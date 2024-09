Commozione per Manuel Bortuzzo: annuncio da favola

Manuel Bortuzzo ha commosso ancora una volta tutti i suoi fan e gli sportivi italiani: sui social spunta un annuncio che è davvero da favola

Manuel Bortuzzo è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia di bronzo all’appuntamento a cinque cerchi di Parigi, chiudendo un cerchio tremendo, apertosi con l’incidente di qualche anno fa. Ora può finalmente sorridere.

Abbiamo imparato a conoscerlo per un triste fatto di cronaca che purtroppo l’ha visto protagonista. Manuel Bortuzzo è stato vittima di una sparatoria il 3 febbraio 2019, in una periferia romana all’uscita da un locale. Un proiettile lo ha colpito per sbaglio, ferendolo in modo grave alla schiena. Lesione midollare e addio uso delle gambe. Per chi sognava di poter arrivare alle Olimpiadi di Tokyo è stata una mazzata durissima da mandare giù. Si perché Manuel, classe ’99, era un nuotatore in rampa di lancio, già entrato nel giro della nazionale e considerato molto promettente.

Purtroppo per lui il destino ha voluto un ostacolo difficilissimo da superare, ma con un cuore grande così e con tutta la dedizione del mondo ha saputo andare avanti. Si era trasferito a Roma per allenarsi con i migliori nuotatori azzurri, seguito dai tecnici federali e anche dopo l’incidente non ha smesso di allenarsi. Tornato in piscina ha fatto una pausa solo per la partecipazione al Gran Fratello VIP, che gli ha consegnato anche una notorietà mediatica non indifferente.

Manuel Bortuzzo può sorridere: il ricevimento al Quirinale da Mattarella è il coronamento di un sogno

Alle Paralimpiadi di Parigi della scorsa estate, Manuel Bortuzzo ha coronato il suo sogno. Con una bellissima gara nei 100 rana Sb4, si è portato a casa una medaglia di bronzo, che come confessato da lui stesso ha lo stesso sapore di un oro. Dopo i festeggiamenti in loco, nelle scorse ore è stata la volta della visita al Quirinale, ricevuto come gli altri atleti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Incontrando i giornalisti fuori dal ricevimento, Bortuzzo ha sottolineato come: “E’ stato bello ricevere la medaglia da Mattarella. Questa cosa mi invoglia a fare sempre di più”. Poi ha aggiunto: “Vorrei prepararmi al meglio per i giochi di Los Angeles”. Nel 2028, con un quadriennio di allenamenti davanti a sé, Manuel potrebbe davvero tentare l’assalto a quella medaglia d’oro che in questa prima occasione gli è sfuggita. L’età e la dedizione sono dalla sua.

Orgoglio ed emozione

Che bello vederti così felice ☀️🥉😍#manuelbortuzzo pic.twitter.com/nQMZD44WyJ — Mirella (@Mi_rel_la) September 24, 2024

Una sua ammiratrice su X/Twitter, ha postato una foto che lo ritrae con un sorriso scintillante con la medaglia al collo, il tutto scrivendo: “Orgoglio ed emozione. Che bello vederti così felice”.

Un bellissimo modo di voltare pagina in una vita che da difficile si è trasformata in carica di soddisfazioni.