Elodie-Iannone, l’ultimo gesto manda in visibilio i fan: lo hanno visto tutti

Fa ancora parlare di sé la coppia Elodie-Andrea Iannone, protagonisti di un altro momento da condividere sui social

La musica pop italiana negli ultimi anni ha lanciato e portato alla ribalta diversi artisti di ottimo livello che, anche grazie alla popolarità sui social network, hanno raggiunto ulteriori fama ed apprezzamenti. E’ questo il caso di una cantante che ha scalato rapidamente le classifiche di vendite grazie alle sue hit di successo.

Parliamo di Elodie Di Patrizi, la cantante e performer romana che si è fatta conoscere nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un talento dalle capacità canore infinite ma anche dal fascino e della bellezza indiscutibili, tanto da prestarsi anche al mondo della moda, della pubblicità e persino del cinema.

Dall’estate 2022 Elodie è fidanzata con il noto pilota motociclistico Andrea Iannone. I due si sono conosciuti due anni fa in Sardegna grazie ad amicizie comuni e da quel momento non si sono più separati, andando presto a convivere nella villa in Svizzera di proprietà del pilota.

Elodie in versione modella, la reazione di Iannone è immediata

Sui rispettivi account di Instagram, Elodie e Iannone si dimostrano quasi quotidianamente il loro amore e la loro vicinanza, tra scatti pubblicati assieme e commenti alle relative immagini. L’ultimo rapido botta e risposta social è giunto poche ore fa, come reazione all’ultimo lavoro a cui ha partecipato la cantante romana.

Elodie ha partecipato ad uno shooting pubblicitario per una nota azienda del settore bellezza e cosmetici, pubblicando alcune delle immagini sul proprio profilo. Splendida ed elegante come sempre, la cantante è apparsa con un make-up dark ed accattivante, sfilando in un vestito da sera nero e perfetto per le sue forme sinuose.

Iannone non ha potuto non reagire, commentando il post della sua compagna con un bel cuore rosso, simbolo di quanto il pilota abruzzese la apprezz. Quest’ultima ha a sua volta risposto con la scritta “miao“, imitando il verso dai gatti ed intrigando ancor più sia Iannone che tutti i suoi fan che spesso associano le movenze della cantante proprio a quelle di un felino

Insomma, prosegue a gonfie vele l’amore tra Elodie e Iannone con quest’ultimo che intanto si sta disimpegnando piuttosto bene nel campionato Superbike in sella a una Ducati, dopo il ritorno in pista dalla squalifica per doping.