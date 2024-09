Hamilton è una furia: è successo di tutto

Lewis Hamilton è una furia: l’attacco del pilota sette volte campione del mondo è senza precedenti, ecco contro chi ce l’ha

Sette volte campione del mondo, l’ottavo titolo che è l’obiettivo da raggiungere ad ogni costo. E per farlo, ha deciso di puntare le sue fiches sulla Ferrari, il sogno che aveva da bambino e che realizzerà a partire dal prossimo anno. Lewis Hamilton è una leggenda della Formula 1, al pari dei più grandi, da Senna a Prost fino a Michael Schumacher.

In questo mondiale ha faticato per larghi tratti, colpa anche di una Mercedes che non è competitiva, almeno non come vorrebbe il numero 44. Nella classifica generale è sesto con 174 punti ottenuti con due vittorie e quattro podi totali. Nell’ultimo Gran Premio disputato a Singapore, all’ottima qualifica, chiusa con il terzo posto in griglia, non ha fatto eco una gara di spicco, con il sesto posto finale.

Un risultato frutto anche della decisione di partire con le gomme soft, probabilmente per essere più aggressivo ad inizio gara. Una scelta che si è rivelata controproducente, perché non è riuscito a guadagnare posizioni al via ed è stato poi costretto ad anticipare la sosta ai box.

Hamilton, che attacco: colpo di scena clamoroso

Una strategia che, quindi, non ha pagato e, al contempo, ha mandato su tutte le furie il pilota britannico. “In passato – ha sottolineato il pilota nelle parole riportate da ‘Racefans.net’ – se George si qualifica bene come di solito fa ed io sono fuori dalla top 10 o qualcosa di simile, allora dividiamo le strategie. Ma per me non aveva senso essendo così vicini” ha spiegato Hamilton.

Una presa di posizione netta verso la sua scuderia che, di fatto, l’ha penalizzato in gara sotto l’aspetto della strategia. Non è la prima volta che Hamilton segnala decisioni sbagliate assunte al box nei suoi confronti. Forse a Brackley tendono a privilegiare George Russell anche in vista della promozione a pilota principale nella prossima stagione.

Hamilton, come detto, passerà alla Ferrari e l’inglese resterà come primo pilota affiancato dal giovane Antonelli. Una situazione che probabilmente ha riscritto le gerarchie in casa Mercedes già a partire da questa stagione. D’altronde al momento in classifica Sir Lewis Hamilton è davanti al compagno di scuderia ed ha conquistato più successi rispetto a Russell.

Insomma, un occhio di riguardo in più proprio non guasterebbe nei confronti di un pilota che, nonostante l’età, ha dimostrato ancora di essere competitivo.