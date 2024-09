Inter, i conti devono tornare anche sul campo

In attesa di tornare a ricevere riscontri apprezzabili dal campo, l’Inter accoglie le buone notizie che arrivano dal fronte economico. Dopo diverse stagioni di sofferenza, con il cambio di proprietà estivo è stata impressa una svolta evidenziata dal comunicato ufficiale della società. L’iniezione di cassa da parte del fondo Oaktree ed una gestione illuminata hanno ridotto le perdite al solo interesse sul bond, pari a 36 milioni di euro, raggiungendo contestualmente un record storico di fatturato che si attesta a 473 milioni di euro.

Dati estremamente confortanti, ma che non bastano per far tornare il sorriso in un ambiente ancora ferito dalla debacle del derby contro i rivali del Milan. La volontà è quella di tornare sui livelli della passata stagione, e anche per questo il lavoro ad Appiano Gentile è stato approfondito da un lungo colloquio con il quale Simone Inzaghi ha catechizzato il gruppo. Lautaro Martinez, per sua stessa ammissione in pesante ritardo di condizione, sta integrando il lavoro con il gruppo con sedute individuali finalizzate a recuperare quella brillantezza che il campionato scorso contribuì a spingere i nerazzurri in vetta alla classifica e che sta invece enormemente mancando nella stagione in corso. A Udine è previsto il primo vero esame per comprendere se la strada intrapresa è quella giusta.