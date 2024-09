Lo sport italiano dice addio a un simbolo della Nazionale, lutto improvviso

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle scorse ore, lo sport italiano: addio un vero e proprio simbolo della Nazionale

È arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare e che colpisce, inevitabilmente, lo sport italiano. Lo stesso che, nelle ultime ore, ha perso una importante figura storica che, nel corso degli anni, ha saputo rappresentare al meglio la Nazionale azzurra.

Lo sport azzurro, in particolar modo il canottaggio, dice addio a Giancarlo Crosta. Il cuore dell’ex atleta olimpico ha smesso di battere, per sempre, all’età di 90 anni. Il nativo di Pianello del Lario (provincia di Como), in occasione delle Olimpiadi di Roma nel 1960, conquistò una strepitosa medaglia di argento con il “quattro senza di canottaggio“.

La notizia della sua morte, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro dei social network. Moltissimi utenti, in particolar modo gli appassionati di canottaggio, hanno voluto ricordarlo con affetto e ringraziarlo per tutto quello che è riuscito a dare alla causa.

Lutto nel canottaggio, addio a Giancarlo Crosta: argento a Roma ’60

Crosta aveva fatto parte dell‘indimenticata squadra della “Falck”, la stessa che appunto riuscì a conquistare la medaglia nella Capitale. Insieme a lui in rosa c’erano Tullio Baraglia, Renato Bosatta e Giuseppe Galante. L’anno successivo alle Olimpiadi la squadra italiana ottenne il primo posto e la vittoria dell’Europeo che si disputò in quel di Praga.

Nella sua vita, però, non c’è stato solamente lo sport. Oltre ad essere stato uno stimato atleta, Crosta di mestiere faceva l’operaio nella “Ferriera Falck” di Dongo (sempre a Como). A fine turno, infatti, gareggiava proprio nella squadra dell’azienda siderurgica allenandosi nel Lago di Como. Le sue ottime prestazioni gli valsero addirittura la chiamata in Nazionale. Quella di Roma ’60 fu la sua prima ed unica presenza in una competizione olimpica.

Nella sua città natale, nel 2014, hanno voluto ricordare le sue imprese grazie ad un monumento che è stato eretto sul lungolago pedonale. A dare la terribile notizia della sua morte è stato il giornale “La Provincia“. Crosta si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, amici e parenti. Anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ed il presidente FIC Giuseppe Abbagnale hanno voluto esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia dell’ex atleta olimpico.

I funerali di Crosta si sono svolti nel pomeriggio di martedì 24 settembre, alle ore 16, presso la Parrocchiale di “San Martino”. Tanti sono stati coloro che hanno voluto dare l’ultimo saluto al 90enne campione.