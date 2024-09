MotoGp, penalità per uno dei protagonisti del Mondiale: l’annuncio

Battaglia in MotoGp: annuncio su una penalità che potrebbe cambiare la storia di questo mondiale. Ecco cosa sta succedendo

Il mondiale di MotoGp è entrato nella parte finale, molti pensano che ci sarà una grande battaglia tra Martin e Bagnaia e che questi due piloti daranno spettacolo fino all’ultima curva. Mancano ancora sei gare, quindi tutto può succedere e il vantaggio di 24 punti dello spagnolo può essere rimontato in un paio di uscite. Bagnaia e Martin si sono superati in continuazione quest’anno e molti pensano che il titolo mondiale sia ancora apertissimo.

A Misano, Martin ha approfittato della caduta di Bagnaia per guadagnare tanti punti in classifica, terminando la gara al secondo posto. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato spettacolare, ma ha avuto una coda polemica a causa del sorpasso di Enea Bastianini nei confronti dello stesso Martin. C’è chi pensa che il pilota italiano meriti una penalità a causa di un gesto al limite. Le opinioni sono contrastanti, ma ecco qual è il pensiero di Luca Marini.

MotoGp, Marini: “Bastianini da penalizzare”

Luca Marini, pilota della Honda, ha chiuso il Gran Premio di Misano con un dodicesimo posto. Si tratta del suo miglior piazzamento in questa stagione e la prestazione ottenuta in Italia fa ben sperare per il finale di campionato. Marini ha parlato della battaglia tra Bastianini e Martin, aggiungendosi al coro di coloro che pensano che Enea meriti di essere penalizzato. Anche Marini è dell’idea che il pilota riminese, attualmente terzo in classifica iridata, meriti una punizione.

Ecco cosa ha detto Marini al termine della gara: “Ho visto il replay soltanto una volta, ma credo che non sia corretto spingere un altro pilota fuori dalla pista. Sia chiaro, sono contento per Pecco perché il secondo posto di Martin lo favorisce, ma Enea merita di essere penalizzato. Se Martin non avesse rialzato la moto, sarebbe caduto. Ha sacrificato il primo posto per arrivare al traguardo, quindi credo che Bastianini meriti una penalità”.

L’incidente è avvenuto all’ultimo giro, mentre lo spagnolo era primo. La gara è stata vinta proprio da Bastianini, adesso terzo in classifica, a 59 punti di distanza dal primo posto, occupato proprio da Martin. Marini non è il solo a pensare che il suo collega italiano meriti una penalità, molti piloti si sono schierati dalla parte di Martin, anche se la direzione gara non ha cambiato le sorti della sfida.