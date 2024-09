Sainz ribalta il mondiale: nuova classifica!

Carlos Sainz ribalta il mondiale, c’è una nuova classifica per il pilota della Ferrari contro ogni pronostico: arriva l’annuncio!

Carlos Sainz è agli ultimi mesi alla Ferrari. Il suo futuro è ormai deciso e nulla potrà cambiarlo. Noto da tempo, infatti, che da gennaio lo spagnolo lascerà posto a Lewis Hamilton nella scuderia di Maranello mentre il classe ’94 dopo una lunga fase di incertezza e di tempo preso, ha optato per accasarsi alla Williams, dopo aver sperato nella chiamata di una big (come la Mercedes o la Red Bull) che però non è arrivata.

Nonostante ciò, lo spagnolo vuole lasciare un buon ricordo al team italiano e per questo sta cercando di massimizzare tutti i suoi sforzi e arrivare più in alto possibile. Può togliersi ancora qualche soddisfazione, magari con qualche podio o Gran Premio vinto a livello individuale e soprattutto cercando di portare la Ferrari sul tetto della classifica costruttori. Dopo l’harakiri della Red Bull dai mesi estivi in poi, c’è stato il sorpasso da parte della McLaren con il “Cavallino Rampante” che si è sensibilmente avvicinato alla scuderia austriaca.

Carlos Sainz e il pronostico ribaltato in F1: arriva l’annuncio!

E dire che ad un certo punto del Mondiale la Ferrari era addirittura seconda, sopra la McLaren e dietro alla Red Bull. Forse i rimpianti, per la classifica costruttori, al momento sono tutti qui anche se c’è da dire che Norris e Piastri hanno iniziato a marciare in maniera supersonica, staccando tutti.

Tornando a Carlos Sainz, è stato protagonista negli ultimi giorni di un annuncio che in pratica ribalta l’intero mondiale! Lo spagnolo non si è sottratto di dire la sua, con alcune dichiarazioni riportate da ‘Planet F1′. Per il figlio d’arte non ci sono dubbi: il Mondiale è stato ribaltato e ad oggi, la McLaren è favorita per vincere almeno quello costruttori. “Sì, sono loro in vantaggio e credo per come sono andate le cose negli ultimi mesi sono i grandi favoriti“, ha asserito il ferrarista.

Sainz, però, non ha riposto i sogni di gloria per la Ferrari, tutt’altro: “Abbiamo ancora nel mirino la Red Bull e poi la McLaren, proveremo a dire la nostra fino in fondo. Prima cerchiamo di prendere il team austriaco. Anche se dovessimo iniziare ad andare male e avere problemi, dovremo continuare a lottare” è il monito dello spagnolo, calato ancora a 360° nella realtà della scuderia italiana.