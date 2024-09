Scippo sull’asse Mercedes-Red Bull: è guerra aperta

La Red Bull pensa al colpaccio e incassa una risposta netta. Ecco cosa è emerso dopo il GP di Singapore di domenica scorsa

Tra la Mercedes e la Red Bull i rapporti sono sempre tesi e questa non è una novità. Christian Horner, team principal della scuderia campione del mondo in carica e Toto Wolff, suo collega in Mercedes, non se le mandano a dire. Anzi…

L’ultimo episodio c’è stato dopo il GP di Singapore. Un doppio annuncio ha dimostrato come le frizioni tra i due siano ben lontane dall’essere concluse. Del resto, la rivalità in questa stagione è stata molto più dialettica che non in pista. Prima della pausa estiva erano arrivati segnali di risveglio dalla Mercedes che avevano lasciato presupporre una volata di fine stagione ambiziosa per la scuderia tedesca e invece nelle ultime gare le prestazioni sono tornate ad essere al di sotto delle proprie potenzialità.

C’è da dire comunque che adesso è la McLaren a fare la differenza e che sta mettendo in riga anche l’inarrivabile (fino qualche mese fa) Red Bull. Intanto, pur senza la grande rivalità di qualche anno fa, Horner e Wolff hanno trovato modo di scontrarsi a distanza.

La Red Bull medita lo scippo alla Mercedes, Wolff risponde così

Durante la pausa estiva non sono mancate le indiscrezioni che accreditavano un possibile passaggio di Verstappen alla Mercedes. Quest’ultima ha deciso di puntare sul giovane Kimi Antonelli e può tornare all’assalto dell’olandese in vista del 2026, tenendo conto delle clausole presenti nel suo contratto che gli permetterebbero di liberarsi dalla prossima stagione.

Immediata la risposta della Red Bull. Horner, infatti, non ha nascosto che il team potrebbe puntare, in futuro, sull’attuale pilota della Mercedes, George Russell. “Noi abbiamo buoni giovani sotto la nostra ala protettrice che faremo crescere. Ma è anche normale guardare oltre al nostro orticello. E un Russell in scadenza nel 2025 è molto appetibile, sarebbe folle non prendere in considerazione un pilota come lui o tutti gli altri che hanno il contratto che termina l’anno prossimo”, è la battuta del dirigente a F1.com.

Non tarda ad arrivare la risposta di Toto Wolff, direttamente sulle colonne del Daily Mail: “A Horner piace seminare sempre zizzania. Ma Russell è stato, è e spero sarà sempre un nostro pilota, ha un contratto ancora lungo e sicuramente resterà alla Mercedes”. Finita così ? Si per la questione Russell anche se altre circostanze di scontro tra i due, verosimilmente, non mancheranno in futuro.