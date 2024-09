Sinner-Alcaraz, ultim’ora pazzesca: l’ammissione lascia tutti a bocca aperta

Ultima parte di stagione nel tennis. Si prospettano nuove sfide tra Sinner e Alcaraz, vincitori dei quattro titoli Slam nel 2024

Con la Laver Cup è cominciata la parte conclusiva della stagione tennistica che terminerà esattamente tra due mesi con la Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Un evento quest’ultimo cui parteciperà anche Carlos Alcaraz, convocato dal capitano Ferrer (c’è anche Nadal) nella rappresentativa iberica che proverà a riconquistare l’Insalatiera a cinque anni dall’ultimo trionfo datato 2019. Un obiettivo prestigioso per il numero tre del mondo che, nelle ultime due stagioni, non ha vinto nulla nei tornei autunnali, ricordando in questo proprio Nadal che, in tante stagioni disputate, calava di rendimento dopo lo Us Open.

Decisivo in Laver Cup con la vittoria contro Fritz che ha riportato il trofeo in Europa dopo due successi consecutivi del Team World, Alcaraz è volato a Pechino dove disputerà l’Atp 500 al via da mercoledì 25 settembre. Successivamente, Carlos sarà impegnato al Masters di Shanghai, il penultimo Mille della stagione nel quale, lo scorso anno, è uscito agli ottavi di finale contro Dimitrov, stesso avversario che gli ha inflitto un’altra sconfitta nel 2024 a Miami.

Alcaraz su Sinner, ha confermato tutto

Vedremo se a Pechino e Shanghai si potrà assistere alla terza sfida stagionale tra Alcaraz e Sinner. Finora il bilancio è interamente dalla parte dello spagnolo che ha avuto la meglio nelle due semifinali di Indian Wells e Roland Garros. Proprio di Sinner, Carlos ha parlato in conferenza alla Laver Cup. Parole le sue che confermano la grande stima nei confronti del numero uno del mondo.

“Spero che la rivalità tra me e Jannik sarà uguale o quasi a quella che hanno avuto i Big Three nella loro carriera (Federer, Nadal e Djokovic ndr) – ribadisce Alcaraz – Sinner mi spinge a essere un giocatore migliore perché mi porta ad allenarmi al 100% per provare a batterlo.” Poi un auspicio altrettanto significativo: ” Se rimarremo a questo livello, credo che costruiremo un grande rapporto anche fuori dal campo.”

Buon rapporto che c’è già. Non a caso, Alcaraz si è complimentato sui social con Sinner per la recente vittoria allo Us Open. Un anno fa, inoltre, nella post season i due si sono allenati insieme in Spagna per preparare il debutto all’Australian Open. Intanto è stato sorteggiato il tabellone dell’Atp di Pechino. Come prima e seconda testa di serie, Sinner e Alcaraz potrebbero incontrarsi solo in finale. Jannik è capitato nella parte di tabellone di Rublev e Musetti. Lo spagnolo, invece, ha Medvedev e Bublik come principali teste di serie da fronteggiare.