Valentino Rossi, indiscrezione sbalorditiva: quasi nessuno ci crede!

Una indiscrezione clamorosa su Valentino Rossi, appuntamento imperdibile che riguarderà il fuoriclasse di Tavullia

Un personaggio a 360 gradi, Valentino Rossi, capace di farsi apprezzare per le sue imprese in pista, ma non soltanto. Uno degli sportivi più iconici in Italia e nel mondo, che fa parlare ancora molto di sé, dopo il ritiro dalle competizioni agonistiche nel motomondiale. Ma non avendo mai interrotto il filo che lo lega indissolubilmente al mondo dei motori, dove rimane una star assoluta.

Il nove volte campione del mondo nel motomondiale, unico a poter vantare quattro titoli in tutte le classi (125, 250, 500, MotoGP), per venticinque anni ha segnato un’era sulle piste di tutto il mondo. Ma anche dopo il ritiro, non si è certo fermato.

Già da anni, in precedenza, aveva avviato con successo una Academy che porta il suo nome e che forma giovani piloti di successo. Lì, è cresciuto il bicampione del mondo in carica della MotoGP Francesco Bagnaia, che sta lottando per il terzo titolo consecutivo. Gestisce dal 2014 la squadra motociclistica VR46. E non solo. Da sempre, Rossi è stato attratto dal mondo delle quattro ruote. Dopo aver disputato da giovane alcune prove del mondiale rally, dal ritiro dalle corse in MotoGP in avanti ha partecipato al Campionato del Mondo Endurance e ad altre gare automobilistiche di prestigio.

Insomma, un uomo con la velocità nel sangue, amatissimo per le sue imprese ma anche per il suo carattere istrionico. Un vero mito per tanti appassionati di sport e di motociclismo. Pronto a una nuova avventura inattesa.

Valentino Rossi in tv sulla Rai: ecco quando e dove

Nel mondo dei media e nella cultura di massa, Rossi ha sempre avuto grande risalto e una certa importanza, ma, paradossalmente, è apparso il giusto in programmi televisivi. Ora, potremmo vederlo presto in scena sulla Rai.

Dal 26 novembre, partirà la nuova stagione di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani. La quale, per le sue interviste, per questa annata è alla ricerca di personaggi davvero di grido e secondo le indiscrezioni di ‘TvBlog’, uno dei protagonisti delle puntate dello show potrebbe essere proprio Rossi, in quanto campione sportivo capace di assurgere a livelli assoluti.

Non è finita qui, perché a quanto pare la Fagnani potrebbe riuscire a portare in trasmissione, sempre secondo i rumours, anche altri grossi calibri, come Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis.