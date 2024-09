Dalla Mercedes alla Red Bull, trasferimento surreale in Formula 1

Dalla Mercedes alla Red Bull, indiscrezione di rilievo in Formula 1 quella emersa dopo il GP di Singapore di domenica scorsa

Una pausa piuttosto lunga quella che attende la Formula 1 dopo il GP di Singapore, dominato da Lando Norris. Dall’Asia, il Circus si trasferirà negli Usa per il GP di Austin, in Texas, in programma il prossimo 20 ottobre. Sarà il primo di un trittico consecutivo con GP del Messico e del Brasile a seguire. Successivamente, altro terzetto di eventi di fila a Las Vegas, in Qatar e Abu Dhabi per chiudere la stagione.

Un Mondiale che, dall’estate, è diventato più movimentato del previsto grazie alla crescita impetuosa della McLaren che ha superato la Red Bull nella classifica costruttore e, con Norris, insidia Verstappen in quella piloti, anche se il vantaggio attuale dell’olandese resta ancora rassicurante a +52.

Red Bull che ha perso la leadership della graduatoria costruttori a causa del pessimo rendimento di Sergio Perez. Il messicano non si classifica tra i primi cinque in un GP dalla scorso aprile, a Miami. La sua posizione è stata in bilico in estate. Nonostante il rinnovo appena firmato, la Red Bull ha preso in seria considerazione l’ipotesi di licenziarlo a stagione in corso. Un’ipotesi poi accantonata anche se il futuro di Checo con il team anglo-austriaco tutto può dirsi tranne che al sicuro.

Horner “tenta” il pilota, reazione immediata di Toto Wolff

Della situazione piloti alla Red Bull ha parlato il team principal Christian Horner in una intervista a ‘F1.com’. Quest’ultimo non ha escluso che la RB possa puntare, in futuro, su piloti che non provengono necessariamente dal suo vivaio come accadrà a breve con Liam Lawson, destinato a sostituire Ricciardo alla Racing Bulls per le ultime sei gare della stagione.

“Abbiamo diversi nostri piloti come Lawson, Hadjar e Lindbland – si legge nelle dichiarazioni riprese da FormulaPassion – ma possiamo guardare anche oltre il nostro vivaio. Nel 2025 va in scadenza George Russell e sarebbe folle non prenderlo in considerazione.” Un’ammissione quella di Horner cui puntualmente ha risposto il collega Toto Wolff. Come sempre il botta e risposta tra i due è piuttosto schietto.

Wolff, infatti, ha chiuso immediatamente all’ipotesi, confermando come Russell continuerà a essere un pilota Mercedes anche per le stagioni avvenire. “A Horner piace sempre seminare zizzania – ha precisato Wolff – Russell è e spero sarà sempre un pilota Mercedes. Ha un contratto lungo con noi.” Dal prossimo anno, l’inglese diventerà la prima guida Mercedes, sostituendo Hamilton. Sarà lui a fare da chioccia ad Andrea Kimi Antonelli, esordiente in Formula 1 poco più che maggiorenne con uno dei team più blasonati del Circus.