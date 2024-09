Roma, il punto sugli infortunati: le condizioni di Dybala, Celik e Pellegrini

Nella giornata di oggi sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Celik che nella serata di ieri hanno dovuto abbandonare il campo durante la sfida pareggiata per 1-1 contro l’Athletic Bilbao.

Condizioni da monitorare in questi giorni con la Joya che ha riportato un affaticamento muscolare al flessore sinistro, mentre il terzino un affaticamento muscolare all’adduttore destro con Ivan Juric che potrebbe risparmiarli in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia in via precauzionale.

Le buone notizie arrivano sul fronte Lorenzo Pellegrini che dopo aver saltato l’esordio in Europa League, potrebbe tornare a disposizione e da domani potrebbe già essere in gruppo dopo la botta subita contro l’Udinese.