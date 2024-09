Leclerc inguaia la Red Bull, decisione irrevocabile della Ferrari

La Ferrari è pronta a prendere una decisione pazzesca: così Leclerc può davvero tornare a spaventare la Red Bull

Il dominio di Lando Norris a Singapore è ormai già un lontano ricordo. Lontano come il prossimo GP, per il quale bisognerà attendere poco meno di un mese. Ad Austin, in Texas, le novità di certo non mancheranno e sembra sempre più probabile che possa esservi una volata finale emozionante che riguardi sia il Mondiale Piloti che quello costruttori.

La McLaren rimane il punto di riferimento, la vettura da battere da qui a fine stagione. Lo sa bene Max Verstappen che, dopo il miracoloso secondo posto in Malesia, è atteso nuovamente da settimane difficili. Un momento che rischia di essere complicato pure per Ferrari che dopo la meravigliosa vittoria di Leclerc a Monza, ha visto comunque calare – di nuovo – le prestazioni della SF24. La tragica prestazione in qualifica a Marina Bay ha compromesso quella che poteva essere una domenica carica di soddisfazioni per la ‘Rossa’.

L’obiettivo della Ferrari è chiaramente quello di attaccare il secondo posto nella classifica costruttori, con la Red Bull distante appena 34 lunghezze: la Scuderia di Woking, invece, pare già irraggiungibile in tal senso. Ecco quindi che il prossimo GP di Austin rimane un momento cruciale della stagione della rossa che potrebbe – così come, evidentemente Red Bull – portare una novità importante per la corsa negli Stati Uniti.

Ferrari, novità per Austin: la Red Bull trema

‘Motorsport.com’ parla di una svolta vera e propria che, da Maranello, hanno programmato in vista del prossimo GP di Austin. Ferrari già in occasione di Singapore ha anticipato Red Bull nell’utilizzo di un’ala anteriore flessibile, purtroppo poco sfruttata anche a causa delle disastrose qualifiche di Leclerc e Sainz.

Adesso, però, il Cavallino Rampante analizzando i dati dell’ultimo GP punterà a fornire ai due piloti la soluzione più prestante ed estrema che il regolamento, ora come ora, possa concedere. Il fondo non andrà toccato, questo è certo. Ecco perché la questione legata all’ala anteriore potrebbe risultare decisiva nell’attacco alla Red Bull, evidentemente in difficoltà già da diverse settimane. Passare dal terzo posto dell’anno scorso nel Mondiale costruttori al secondo pare, quindi, possibile.

I numeri sembrano poter dare ampia fiducia al lavoro che nei mesi ha portato avanti Frederic Vasseur. Al netto di un Carlos Sainz che, purtroppo per Ferrari, spesso e volentieri ha deluso, piazzandosi semplicemente come spalla di Leclerc senza (quasi) mai osare con giudizio. Ed il monegasco, che di potenziale per diventare il numero 1 ne ha eccome, è chiamato a tornare a ruggire. Magari ad Austin, dove la SF24 potrebbe stupire viste le ultime novità alla vettura #16.