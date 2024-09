Musetti svela il segreto: annuncio commovente su Sinner

Le parole di Lorenzo Musetti hanno emozionato tutti gli appassionati italiani di tennis: il pensiero per Sinner è davvero intenso

Il 2024 è finora senza dubbio un anno straordinario per Jannik Sinner. Il campione italiano è infatti riuscito a conquistare due titoli del Grande Slam (Australian Open e US Open), molti altri tornei (tra cui Miami e Rotterdam) e soprattutto la posizione numero uno nel ranking ATP. Un’ascesa travolgente, quella del tennista di San Candido, che all’età di 23 anni può davvero scrivere ancora tante pagine nella storia di questo sport.

Tuttavia, oltre a Sinner è doveroso evidenziare una crescita importantissima da parte di tutto il tennis nostrano. Lo dimostrano la medaglia d’oro vinta ai Giochi Olimpici di Parigi da Paolini e Errani nel doppio, ma anche le due finali di Paolini al Roland Garros e a Wimbledon, il successo agli US Open nel doppio misto con Errani e Vavassori e il trionfo in Coppa Davis di fine 2023.

Non si può poi non considerare il netto miglioramento mostrato da Lorenzo Musetti, che in questo 2024 è arrivato in semifinale a Wimbledon (poi persa contro Djokovic) e anche alle Olimpiadi parigine (sempre contro il campionissimo serbo), riuscendo però a portare a casa uno storico bronzo grazie alla vittoria contro Auger-Aliassime. Nei giorni scorsi è arrivata la sconfitta in finale all’ATP 250 di Chengdu contro Jungcheng Shang, ma proprio in quell’occasione il tennista carrarese ha voluto fare un annuncio importante su Sinner.

Musetti svela tutto: parole al miele per Sinner

Parlando del momento d’oro che sta vivendo il tennis italiano, il 22enne ha detto chiaramente che Jannik Sinner e Jasmine Paolini sono i “leader del movimento” tennistico azzurro. Oltre a loro, però, c’è anche tutto un gruppo di ragazze e ragazzi “che stanno andando davvero bene“.

“Penso che anche la Federazione stia facendo un lavoro incredibile nel cercare di investire in allenatori per aiutare i giocatori a crescere – ha poi aggiunto Musetti nell’intervista rilasciata a ‘Eurosport’ – Quindi probabilmente questo è l’ingrediente segreto“.

Soffermandosi poi sulla sua crescita che lo ha portato a ottenere risultati di grande prestigio nell’ultimo anno, Musetti chiarisce quali sono i suoi obiettivi per il prossimo futuro. Il tennista di Carrara vuole infatti “entrare in top 10 e cercare di raggiungere le ATP Finals“. La finale giocata in Cina gli consente di guadagnare altri punti preziosi in classifica: il toscano sarà in campo a Pechino da ‘virtuale’ numero 17 al mondo.