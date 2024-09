Milan e Cesena sono in campo al Puma House of Football per il match della 6^ giornata del Campionato Primavera 1. Sono presenti allo stadio Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero, Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro e Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile del Milan. Segui il match sul canale 60 dtt, sul nostro sito o sulla nostra app. Ecco le immagini: