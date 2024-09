Primavera 1, vince l’Inter pareggia il Milan

Ha preso il via la 6^ giornata del Campionato Primavera 1, dopo il derby di settimana scorsa sono tornate in campo Milan e Inter. Successo 0-1 per i nerazzurri sul campo della Sampdoria. Pari interno 1-1 per i rossoneri contro il Cesena.

Milan-Cesena 1-1

Vantaggio Cesena al 24′. Gara che si sblocca su sviluppi di punizione laterale da destra. Cross profondo in area, colpo di testa di Perini che servito da Castorri anticipa la difesa rossonera e fa 0-1. Al 71′ fallo di Valentini su Perrucci e rigore per il Milan. Dal dischetto si presenta lo stesso Perrucci che con una conclusione rasoterra bassa batte il portiere e fa 1-1.

Sampdoria-Inter 0-1

Vittoria sofferta per l’Inter contro il Cesena con il portiere nerazzurro Calligaris autore di diversi interventi decisivi. Il gol che decide il match lo sigla Spinnacce dopo 5 minuti. Inter che vince e si porta così a 10 punti al 5^ posto a -3 da Roma e Milan capoliste.

Primavera 1, il programma della 6^ giornata

Domani 10.30 – Lecce-Bologna Canale 60 DTT

Domani 11.30 Lazio-Genoa Primavera TV

Domani 13.00 Juventus-Cremonese Canale 60 DTT

Domani 15.00 Atalanta-Torino Primavera TV

Domenica 11.00 Verona-Udinese Canale 60 DTT

Domenica 13.00 Cagliari-Empoli Primavera TV

Lunedì 16.30 Sassuolo-Monza Canale 60 DTT

Lunedì 18.30 Fiorentina-Roma Canale 60 DTT