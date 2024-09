Resa Marquez, annuncio di questi minuti: lo spagnolo alza bandiera bianca

In attesa del GP di Indonesia, Marc Marquez ha rivelato in conferenza stampa quello che sarà il suo destino nel mondiale in corso

Quello che si sta disputando in questa stagione è uno delle edizioni del Mondiale MotoGP più affascinanti e ricchi di colpi di scena degli ultimi anni. Non c’è un dominatore assoluto nella classe MotoGP, bensì diversi piloti che si sfidano in ogni evento per primeggiare e allungare in classifica sui rivali.

Certo, da tempo i risultati sembrano parlare di un duello esclusivo tra il campione in carica Pecco Bagnaia, pilota team ufficiale Ducati e il suo rivale Jorge Martin che corre, invece, con il team clienti Ducati Pramac. L’ultimo duello si è disputato al GP di Misano dello scorso weeekend, nel quale l’italiano per una caduta ha dovuto abbandonare ogni speranza di vincere in Emilia-Romagna, mentre lo spagnolo ha conquistato una ottima seconda posizione alle spalle di Bastianini

La classifica stessa appare piuttosto corta. Comanda Martin con 341 punti a favore, segue Bagnaia a 317. Non sono da sottovalutare però gli altri inseguitori che, con 6 gran premi ancora da disputare, potrebbero persino tornare in lizza per la vittoria finale. Enea Bastianini a quota 282 mentre Marc Marquez è a 281, pronti lì dietro l’angolo ad approfittare di tutte le situazioni favorevoli possibili.

Marquez, la dichiarazione sorprende tutti

In particolare viene tenuto d’occhio lo spirito di rivalsa e di rinascita di Marc Marquez, sei volte campione della MotoGP. Lo spagnolo ha voluto tentare una nuova esperienza in MotoGP con Gresini Racing che gli ha messo a disposizione una Ducati non ufficiale. Nonostante questo, i buoni risultati sono arrivati subito.

Chi lo conosce bene sa che Marquez non ha mai perso la voglia di vincere e di stupire in pista. Nonostante sia ancora potenzialmente in lizza per il titolo, il campione iberico ha stupito tutti con queste dichiarazioni in conferenza stampa: “L’esito del Mondiale? Io ho già raggiunto i miei obiettivi stagionali. La chiave ora sarà continuare a divertirmi. A Mandalika non ho mai avuto fortuna, non è tra le mie piste preferite ma vedremo come andrà con una Ducati”.

Dunque Marc non sembra essere fiducioso su una possibile rimonta, anche se continuerà a correre, ovviamente, per vincere. Evidentemente Marquez sa bene che la stagione in corso per lui è di transizione in attesa del passaggio nel team ufficiale Ducati già ufficializzato per la prossima stagione.