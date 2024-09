Ribaltone in classifica nel tennis: cambio in vetta

Un ribaltone in classifica nel mondo del tennis è all’ordine del giorno e ora c’è un annuncio che lascia a bocca aperta tutti i tifosi

Il rush finale della stagione stabilirà chi sarà la numero uno del mondo per la chiusura del 2024. Ancora una manciata i punti a disposizione e un paio di opzioni validissime in lotta. Ci saranno tornei entusiasmanti in queste settimane.

Questa fase della stagione nel tennis mondiale è particolarmente delicata. Storicamente quando si arriva al rush finale non conta tanto la qualità dei giocatori, o per meglio dire non solo, per vincere i tornei, ma soprattutto la loro condizione fisica. Le energie rimaste dopo una lunghissima cavalcata, fanno la differenza in questa fase. Capire qual è il proprio limite e cercare di andare oltre è l’obiettivo di tutti in questo momento. Anche nel circuito WTA, tra le donne si cerca la padrona assoluta per la chiusura del 2024. La Swiatek guida il ranking e ha dimostrato anche quest’anno di essere probabilmente la più forte, ma alle sue spalle c’è chi arriva con una grande rincorsa.

Stiamo parlando di Aryna Sabalenka, la bielorussa di ferro, che a suon di colpi vincenti oltre i 100 km/h si è aggiudicata l’ultima edizione degli US Open. Assieme a Sinner ha festeggiato la vittoria a New York, lanciandosi in queste settimane in Asia con una carica straordinaria. Al China Open di Pechino è ovviamente una delle favorite e questo potrebbe essere un ulteriore trampolino per lei.

Aryna Sabalenka punta la vetta del ranking: il grande obiettivo è tornare numero 1 del mondo

L’attuale numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, ha voluto parlare direttamente dalla Cina, dove è attualmente impegnata, delle sue prospettive di classifica e sul grande obiettivo per questa ultima parte di stagione.

Come riportato da ‘ubitennis’, la bielorussa non ha fatto molti giri di parole per esprimere la propria volontà di diventare la regina del circuito WTA.

“Finire la stagione da numero 1 del mondo è uno dei miei obiettivi. Sto cercando però di non concentrarmi su questo, ma sul mio gioco”. Poi aggiunge: “Vedremo alla fine dell’anno se quello che avrò fatto sarà sufficiente per finire l’anno al n. 1 del mondo o se dovrò migliorare qualcos’altro per arrivarci”. La Sabalenka è già stata in cima al ranking e ora ha tutte le intenzioni di tornarci dopo aver assaporato questa soddisfazione proprio lo scorso anno.