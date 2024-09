Roma, Juric comincia con un pari in Europa: luci ed ombre. Le condizioni di Celik e Dybala

Ivan Juric inizia il suo cammino europeo con la Roma da un pareggio: contro l’Athletic Bilbao si sono viste luci ed ombre di una squadra che non può che essere ancora alla ricerca della sua miglior versione, quella più oliata nei meccanismi e dettami di un nuovo tecnico arrivato da neanche due settimane.

Avvio a rilento, poi i giallorossi hanno accelerato e trovato il gol. Di fronte un avversario di tutto rispetto che nella ripresa ha aumentato il volume di gioco e palleggio. La distrazione difensiva finale impedisce a Dovbyk e compagni di iniziare nel migliore dei modi. A proposito dell’ucraino: in 6 presenze fra Serie A ed Europa League ha già trovato 3 gol ed un assist. Se a livello di inserimento in un calcio ed in una squadra nuove si deve ancora adattare alla perfezione, si può dire che come numeri ha iniziato molto meglio di altri e che sia sicuramente una ottima notizia per l’ex tecnico del Torino.

Lato infortunati: Dybala è uscito all’intervallo della partita di ieri lasciando spazio a Soulé. Il motivo è un indurimento al flessore sinistro, con la Joya che sarà valutata in queste ore. Lo stesso tecnico ha detto a Sky: “Ha sentito un po’ di fastidio, aspettiamo domani, è inutile parlarne ora”. Indurimento all’adduttore destro invece per Celik ed anche lui sarà valutato per capirne le condizioni in vista della prossima sfida al Venezia.