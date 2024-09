Serie A, sesta giornata: questa sera Milan-Lecce! Inter in trasferta ad Udine

Tutto pronto per la sesta giornata di Serie A, in partenza già da questa sera con Milan-Lecce.

La gara di San Siro rappresenta un’ottima occasione per la squadra di Fonseca di poter trovare continuità di risultati. Dopo un inizio complicato, il Diavolo è riuscito a vincere le ultime due partite disputate tra cui il brillante successo nel derby. I pugliesi, dall’altra parte, hanno raccolto finora 5 punti, tutti nelle ultime tre gare. Di sicuro interesse il “Parziale-finale 1/1”, ipotizzando un’affermazione del Milan in entrambi i tempi: si parla di 1,87 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,85 e su Betclic 1,75. Non sarebbe assurdo pensare ad un Milan capace di vincere il match con uno scarto di almeno due gol: l’“Handicap 1 (-1)” pagherebbe su Planetwin365 1,93 volte la posta; su WilliamHill 1,90 e su Betclic 1,94.

Trasferta insidiosa per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal bruciante ko contro i cugini. I nerazzurri, fermi a quota 8 punti dopo cinque gare, dovranno recarsi al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese. I bianconeri sono tra le rivelazioni più interessanti di questo inizio di campionato, nonostante la pesante sconfitta maturata nell’ultimo turno contro la Roma. Tra le proposte da attenzionare, consigliamo l’Over 1,5 Ospite: su Planetwin365 la quota è di 1,56; su Betclic 1,52 e su Unibet 1,55. Tra i risultati esatti, segnaliamo la quota del 2-1 in favore dell’Inter: si parla di 8,32 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 7,50 e su WilliamHill 8. Il “Goal”, ipotizzando che entrambe le squadre possano andare a segno durante la gara, è quotato su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill 1,80 e su Betclic 1,82.

Interessante anche il lunch match di domenica: calcio d’inizio alle ore 12,30 per Torino-Lazio. I granata sono in testa alla classifica con 11 punti e proveranno a mantenere un inaspettato primato contro i capitolini reduci da una sconfitta bruciante. Le quote sono molto equilibrate: da segnalare la quota dell’”X” finale, su Planetwin365 a 3,15; mentre su Unibet di 3,20 e su Betclic 3,02. Tra i risultati esatti, attenzione all’1-1 finale: si parla di 6,48 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 6 e su Betclic 5.