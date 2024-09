Ufficiale Alcaraz, adesso non ci sono più dubbi: Sinner nei guai

Il fenomeno del mondo del tennis, Carlos Alcaraz stacca il pass per l’ultimo torneo rilevante della stagione: Sinner nel mirino dello spagnolo. La rivalità si accende

Prima la netta vittoria alla Laver Cup, giunta proprio grazie alle sue immense qualità. Poi l’ufficializzazione della partecipazione all’ultimo torneo più importante della stagione tennistica. È stato insomma un mese di parziale rinascita per il numero tre al mondo Carlos Alcaraz, grande rivale di Jannik Sinner.

Lo spagnolo è reduce appunto dal successo ottenuto a Berlino dal team Europa e ora si trova in Cina per disputare l’Atp di Pechino che potrebbe dargli grandi soddisfazioni: l’anno scorso fu Sinner a trionfare nettamente nella terra del Dragone (in finale contro Daniil Medvedev), iniziando quella che sarebbe stata la sua ascesa verso il primo posto. Il classe 2003 di Murcia ha intenzione di interrompere la gioia dell’azzurro e tornare a vincere un torneo di alto livello.

Arrivano intanto novità importanti mentre lo spagnolo si sta preparando al debutto sul suolo cinese: Alcaraz, infatti, ha staccato il pass per le Nitto Atp Finals di Torino.

Carlos Alcaraz a Torino per l’Atp Finals: Sinner avvisato

Carlos Alcaraz ha dunque conquistato il pass per partecipare, il prossimo novembre, alle Atp Finals che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino. È il terzo tennista, dopo il numero due Alexander Zverev e Jannik Sinner, ad ottenere il lasciapassare per il torneo indoor più importante dopo i quattro Grandi Slam.

Una soddisfazione non di poco conto per uno come lui che fino a questo momento ha avuto modo di prendere parte solo all’edizione 2023, vinta nettamente da Novak Djokovic (recordman di vittorie della competizione) contro lo stesso Sinner.

Lo spagnolo non ha infatti partecipato all’edizione 2022 a causa di problemi muscolari: nonostante quell’anno fu ricco di successi (ottenne il suo primo torneo del Grande Slam, agli Us Open di New York), Alcaraz fu costretto a rinunciare alla partecipazione per via di problemi agli addominali che non gli diedero tregua per diversi mesi.

L’anno scorso invece fu poco fortunato, perdendo in semifinale contro un Djokovic (in quel mondo numero uno al mondo indiscusso) in forma smagliante: quella partita terminò infatti 6-3, 6-2, non fu praticamente mai giocata. Quest’anno invece vorrà rifarsi e forse affrontare proprio Sinner per fargli capire che ha tutta l’intenzione di tornare quanto prima al vertice della classifica mondiale. Una sfida nella sfida pronta a partire.