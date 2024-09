Ferrari sbalorditiva: sorpasso alla Red Bull

La Ferrari è pronta a sbalordire: sorpasso in arrivo alla Red Bull, la “Rossa” vuole arrivare più in alto possibile sin da subito. Ecco come

Mancano solo sei tappe alla fine del Mondiale 2024 e ancora tanto c’è da scoprire. L’era d’oro di Max Verstappen e soprattutto della sua Red Bull sembra già essere nella sua fase calante. Dopo un inizio di stagione sugli standard di quelle precedenti, c’è stato un intoppo non preventivato a Milton Keynes che ha fatto perdere punti all’olandese che ora teme addirittura la perdita del titolo piloti, mentre il sorpasso tra i costruttori c’è già stato.

Merito di una McLaren in forte ascesa, in stato di grazia negli ultimi mesi. Piastri e Norris stanno facendo la differenza e marciano spediti in ogni Gran Premio. E dire che erano terzi anche dietro la Ferrari, salvo poi superare non solo la “Rossa” ma anche il team dominatore delle scorse annate. Ora ci sarà circa mese di stop dalle gare, si riprenderà il weekend del 20 ottobre con il rush finale, formato appunto da sei tappe che diranno tutto.

Sorpresa Ferrari, sorpassa la Red Bull! Ecco cosa sta succedendo

Leclerc e Sainz devono riprendere a marciare. Dopo la vittoria del Gran Premio d’Italia da parte del monegasco, è come se la “Rossa” si fosse fermata. La Ferrari ha infatti perso 41 punti dalla McLaren in soli tre appuntamenti, avendone totalizzati 71 a dispetto dei 112 di Piastri e Norris. La Red Bull invece ne ha presi solo 41, dietro anche alla Mercedes (54). In totale la distanza con la vetta per il team italiano è di 75 punti a sei turni dal termine.

Utopistico pensare ad un ribaltone totale, considerando come sta marciando l’attuale leader. Più alla portata, invece, prendere una Red Bull in caduta libera: ed è questo il vero obiettivo da parte della “Rossa”. A Maranello si sono messi in testa di arrivare davanti alla scuderia di Milton Keynes. Un traguardo per quanto ambizioso di sicuro più alla portata per la Ferrari, che in questo modo arriverebbe davanti ai due team che l’anno scorso la precedettero in classifica ovvero Mercedes e Red Bull. Nessuno però aveva fatto i conti con l’exploit della McLaren.

Il “Cavallino Rampante” ha un asso nella manica per effettuare il sorpasso: la nuova ala anteriore che ha già fatto il suo debutto a Singapore. In anticipo rispetto la Red Bull. Così la Ferrari avrà già modo di analizzare i dati raccolti durante questa sosta come evidenziato da ‘Motorsport’. Questo fa parte di nuovi e importanti migliorie all’orizzonte per la scuderia di Maranello che dovrebbe riportare il team italiano a concorrere seriamente per il Mondiale già a partire dal prossimo anno. Intanto il mirino è su Austin per far partire la caccia alla Red Bull.