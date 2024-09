Game over Alonso, ora è ufficiale: l’annuncio

Un annuncio non certo favorevole quello appena arrivato su Fernando Alonso: poche speranze per il due volte campione del mondo di Formula 1

Il Mondiale di Formula 1 è avvincente come non lo è stato nelle ultime stagioni. Con il trionfo a Singapore, Lando Norris si è portato a 52 lunghezze di distanza al leader Max Verstappen. Non poche, certo, ma neanche troppe considerando che in calendario ci sono sei Gran Premi. Insomma, fino all’ultima bandiera a scacchi ne vedremo delle belle e non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Eppure, in molti già sono proiettati alla prossima stagione che vedrà due grandi novità nella line-up dei team.

Come è noto, Lewis Hamilton sarà il compagno di box di Charles Leclerc alla Ferrari, con il 39enne di Stevenage che proverà a vincere quell’ottavo titolo mondiale che gli consentirebbe di liberarsi della compagnia, nella classifica dei pluriiridati, di un mito del ‘Cavallino Rampante’ come Michael Schumacher.

Dal prossimo marzo Adrian Newey metterà mano alla progettazione della Aston Martin in ottica 2026 quando entrerà in vigore il regolamento sulle power unit. L’approdo dell’ingegnere britannico nella scuderia di Lawrence Stroll è, per molti analisti e addetti ai lavori, il colpo in grado di spostare gli equilibri in griglia. Non per tutti, però. Infatti, un ex campione del mondo non lascia molte speranze a Fernando Alonso riguardo alla sua ambizione di conquistare il terzo titolo iridato.

Alonso in lotta per il titolo? I dubbi di Villeneuve

Adrian Newey è il “Re Mida” della Formula 1 dato che qualsiasi monoposto che tocchi si trasforma in ‘oro’, ossia in una vincente. Tuttavia, neanche il genio dell’aerodinamica britannica fa miracoli e, quindi, il suo approdo a Silverstone non potrebbe apportare benefici immediati al team con Fernando Alonso che conseguentemente faticherà non poco a inserirsi nella lotta per il titolo iridato.

È ciò che pensa Jacques Villeneuve, ultimo pilota a vincere, nel 1997, il titolo iridato con la Williams, tra l’altro proprio con l’ultima monoposto progettata da Newey per il team di Grove: “Il 2026 sarà anche un po’ troppo presto, forse, per avere una macchina estremamente competitiva. Si tratta di un progetto a lungo termine e non sono sicuro che Alonso ne trarrà beneficio, il che probabilmente è frustrante per Fernando”.

Intervistato da ‘Sky Sport F1’, il figlio dell’indimenticato Gilles ha argomentato il suo punto di vista sottolineando il fatto che Newey è atteso dalla sfida più impegnativa della sua prestigiosa carriera: “Newey è il progettista numero uno della storia delle corse, passa da squadre vincenti, come McLaren e Red Bull, a una che in questo momento è di centro gruppo, ed è lì per cercare di costruirla e farla diventare una squadra vincente. Questa è una grande sfida per lui“.