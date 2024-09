Paulo Fonseca ha parlato così riferendosi allo stile di gioco del Milan nelle ultime stagioni: “I giocatori cercano di fare, ma questa squadra, non è una critica, negli ultimi anni non ha giocato calcio posizionale ma contropiede e ripartenza. Dobbiamo imparare a giocare dominanti e trovare lo spazio con la pazienza quando non c’è. Lo stanno facendo si, ma IO VOGLIO DI PIÙ, abbiamo i giocatori per fare di più“.