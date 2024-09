Rivelazione sconcertante su Hamilton: con la Ferrari cambia tutto

Una rivelazione pazzesca su Lewis Hamilton e sul suo arrivo ormai imminente alla Ferrari: la notizia è clamorosa, che cambiamento in vista

L’annata 2024, in Formula Uno, si era aperta in maniera clamorosa, con l’annuncio dell’approdo in Ferrari di Lewis Hamilton dal prossimo anno. Una notizia che aveva spostato quasi del tutto l’hype già sul 2025, sottraendo attenzione a cosa sarebbe accaduto nel corso di questa stagione. Che invece, sta riservando più sorprese ed emozioni del previsto.

La Ferrari ha mostrato una evidente crescita rispetto allo scorso anno e si è tolta qualche soddisfazione. Due vittorie e tre pole position per Leclerc, una vittoria per Sainz, anche se la vetta del mondiale è stata soltanto avvicinata. Verstappen dovrà sudare per confermarsi campione, con la grande ascesa di Norris e della McLaren. Ed è tornato in auge anche Hamilton, con due vittorie, tornando a trionfare in pista come non gli capitava ormai dal 2021.

Il pilota inglese ha dimostrato a tutti di non essere ‘finito’ come più di qualcuno pensava. Da parte sua, nonostante si vada ormai per i 40 anni, c’è ancora voglia di competere e di stupire. L’avventura in Ferrari lo motiva e siamo sicuri che il prossimo anno la ‘Rossa’, con lui e Leclerc, avrà due punte formidabili per puntare al Mondiale.

In vista dell’arrivo del britannico, l’attesa dei tifosi Ferrari è ormai alle stelle, anche se c’è ancora un finale di stagione appassionante da vivere, in cui le vetture di Maranello possono ancora ottenere risultati importanti. Con Hamilton al Cavallino rampante, ci sarà qualcosa di mai visto prima.

Ferrari, Hamilton sponsorizzerà se stesso: ecco come

Il sette volte campione del mondo, infatti, sarà incredibilmente sponsor di se stesso. Che Hamilton sia un brand e una azienda a sé stante è noto, ma per la Ferrari in tal senso arriva una grossa mano per pagare il lauto ingaggio dell’inglese.

Secondo il giornalista motoristico Joe Saward, tra gli sponsor della Ferrari arriverà Almave, il marchio di agave analcolica prodotto dallo stesso Hamilton. All’interno di Almave, è stata acquisita una quota di minoranza da Pernod Richard, azienda vinicola tra le più grandi al mondo e già sponsor Ferrari. Pernod Richard, oltretutto, è orientato a diventare distributore globale di Algave, implementandone i contatti e l’inglobamento di nuovi marchi.