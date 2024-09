Bologna, brilla la stella di Santiago Castro: le condizioni dopo l’Atalanta

Seconda rete consecutiva per il baby prodigio del Bologna, Santiago Castro che dopo il super gol contro il Monza, ha bissato con una bellissima rete che ha aperto le marcature nel big match di ieri sera al Dall’Ara contro l’Atalanta, prima di uscire dal campo per infortunio al 68′. Terza rete in Serie A per il classe 2004.

Tra i giocatori che hanno segnato almeno tre gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (luglio 2007) è più giovane di Santiago Castro (settembre 2004). Prodigio, rivela Opta Paolo.

Le condizioni spiegate dall’allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa dopo la partita contro l’Atalanta e pareggiata per 1-1. “Castro ha preso una brutta botta al polpaccio e spero che non sia nulla di più grave”.