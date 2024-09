Ilary Blasi, gesto inaspettato davanti a tutti: come reagirà Totti?

Zittisce tutti con questo ultimo gesto pubblico Ilary Blasi. La conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha dato la sua risposta

È stato l’argomento gossip, legato anche al mondo del calcio, più chiacchierato degli ultimi due anni. Parliamo della fine della storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, una coppia che per anni aveva rappresentato l’idillio perfetto tra sport e spettacolo, un matrimonio che sembrava felice. Ma non era così, evidentemente.

Dopo la rottura tra i due, sono emersi retroscena, sotterfugi e situazioni nascoste che fino a pochi mesi prima apparivano come impensabili. In particolare i presunti tradimenti reciproci e le enormi incomprensioni sulle rispettive situazioni personali. Oggi sia Totti che la Blasi si stanno rifacendo una vita con altre persone, anche se restano legati per l’affetto ai loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel.

Se Totti da tempo convive con Noemi Bocchi, Ilary invece è rimasta inizialmente un po’ più nell’ombra. Per poi uscire allo scoperto e rivelare l’identità del suo attuale compagno ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller, presentatole dall’amica comune Michelle Hunziker. Nelle ultime settimane, le cronache di gossip hanno parlato di una possibile crisi tra la Blasi e Muller che non si erano più mostrati assieme sui social. Fine dell’amore anche in questo caso? Non proprio, visto che la conduttrice romana ha dato una chiara risposta poco fa.

Ilary Blasi e Bastian Muller ancora insieme: ecco la prova

Malelingue messe subito a tacere da Ilary Blasi che, sul proprio seguitissimo account di Instagram, ha pubblicato foto e video della sua vacanza con Bastian a Monaco di Baviera. I due sono insieme, unitissimi e felici, presenti al noto evento di fine estate denominata Oktoberfest, il festival bavarese in cui si festeggia con birra, pretzel e costumi tipici della regione tedesca.

La coppia è volata a Monaco assieme ad un gruppo di amici e si sta divertendo in maniera evidente come dimostrano gli scatti di Ilary e i video dei balli e dei brindisi, tutto in rigorosa veste bavarese. Insomma, niente crisi tra i due fidanzati o quantomeno se c’è stata qualche frizione sembra sia passata in sordina e già risolta.

Intanto prosegue la causa di divorzio in Tribunale tra Totti e la Blasi anche se alcune indiscrezioni riferiscono della volontà del 48enne ex capitano della Roma di trovare un accordo e ripristinare la pace con Ilary. Tuttavia, c’è chi è sicuro che Noemi Bocchi non sia proprio favorevole, per varie gelosie, a questa stretta di mano tra le parti.