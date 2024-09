Marcell Jacobs commovente: promessa strappalacrime

Promessa strappalacrime da parte di Marcell Jacobs nel giorno del suo trentesimo compleanno: l’atleta azzurro commuove tutti

Le Olimpiadi di Parigi sono state comunque positive per Marcell Jacobs che, pur non riuscendo a portare a casa una medaglia come accaduto a Tokyo, ha chiuso con un meritato ed onorevole quinto posto nella finale dei 100metri.

Un risultato che, seppur buono, non ha potuto soddisfare del tutto l’atleta azzurro che credeva fosse in grado di portare a casa una medaglia, come ammise lui stesso a fine gara. I Giochi Olimpici parigini, però, non sono stati di certo l’ultima spiaggia per Jacobs che adesso ha già iniziato il proprio percorso in vista delle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 dove spera di tornare ad essere il protagonista assoluto per l’Italia e non solo.

Un percorso che sarà lungo quattro anni ed in questo lasso di tempo, l’atleta azzurro spera di dare altre soddisfazioni ai suoi tifosi. Nonostante l’età avanzi, Jacobs è ancora carico e nel pieno delle sue forze come dichiarato da lui stesso nella giornata di giovedì 26 settembre quando ha compiuto 30 anni.

In un video pubblicato via social, l’atleta azzurro ha infatti ammesso di sentirsi ancora giovanissimo ed entusiasta di iniziare questo nuovo percorso verso i Giochi del 2028. In più, Jacobs ha anche fatto una promessa speciale ai suoi tifosi, commuovendo tutti.

Marcell Jacobs, la promessa è commovente: l’atleta emoziona tutti

Il 26 settembre Marcell Jacobs ha compiuto 30 anni ed ha voluto festeggiare questo traguardo in maniera molto speciale. L’atleta è infatti volato alle Hawaii assieme alla moglie Nicole Daza e ai figli Meghan ed Antony, stabilendosi sull’Isola di Kauai, a nord ovest di O’ahu, la più conosciuta e frequentata. Un viaggio fatto non solo per festeggiare il suo compleanno, ma anche per ricaricare le batterie in un 2024 intenso e per brindare pure i compleanni di sua moglie e di sua figlia che cadono entrambi il 17 settembre.

Momenti preziosi da vivere in famiglia per il campione che, però, è già pronto a farsi nuovamente valere ed iniziare il suo percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028 e non solo. Inoltre l’atleta azzurro, in un videomessaggio, oltre che ringraziare tutti per gli auguri ricevuti, ha voluto fare anche una commovente promessa che non può non emozionare.

Jacobs, infatti, ha nel proprio mirino i Mondiali di atletica del 2025 che si disputeranno proprio nella Tokyo dove ha conquistato il titolo di campione olimpico: “Ora lo sguardo è al prossimo anno, con un obiettivo: Tokyo. Una pista che mi ha regalato tante emozioni, quella delle mie prima Olimpiadi: non vedo l’ora di tornare per rivivere quei momenti. È l’unica medaglia che mi manca per completare tutto” ha dichiarato sognante.

Una promessa commovente quella di Jacobs ed i suoi tifosi non possono non essere al suo fianco, sostenendolo in questo percorso che si spera possa regalargli le gioie che merita un grande sportivo come lui.