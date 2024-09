Napoli-Monza 2-0, azzurri primi in classifica

Il Napoli batte 2-0 il Monza e vola in solitaria in vetta alla classifica di Serie A dopo 6 giornate. Decisive le reti nel primo tempo di Politano e Kvaratskhelia.

Napoli-Monza, le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. All. Nesta.

La partita

Lento avvio nel match del Maradona. Il Napoli la sblocca al 23′ con Politano. Politano chiede il triangolo a Lukaku, il tocco di Bianco si trasforma in assist per l’esterno azzurro che scappa via e batte Turati con un diagonale sul secondo palo. 10 minuti e Kvaratskhelia raddoppia per i ragazzi di Conte. McTominay calcia dentro l’area piccola, venendo contrastato da Carboni, sulla traiettoria irrompe il numero 77 azzurro che calcia di prima intenzione alle spalle di Turati. Al 37′ è poi Anguissa ad avere la chance per il 3-0. Punizione calciata verso il secondo palo da Politano, svetta di testa il centrocampista camerunese ma non riesce a spedire nello specchio della porta. In avvio di ripresa tocca a Lukaku sfiorare il gol. Brutta palla persa da Bondo sulla pressione azzurra, Kvaratskhelia serve Lukaku sul quale va a chiudere in extremis Pablo Mari. Tempo 60 secondi e ci prova anche McTominay. Sul corner calciato da Politano, la gira molto bene di testa lo scozzese in anticipo di Izzo ma spedisce fuori di un soffio. Al 59′ prima chance Monza con Djuric. Corner calciato da Kyriakopoulos per la capocciata del centravanti serbo, bloccata in due tempi da Caprile. Poco dopo ci prova anche Maldini. Punizione calciata molto bene dal figlio d’arte, la palla si abbassa all’ultimo istante uscendo di poco alla sinistra di Caprile. Nel finale ci prova Raspadori senza impensierire Turati. Non succede più nulla finisce 2-0. Napoli ora primo.