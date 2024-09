Sinner tagliato fuori: Alcaraz può esultare

Brutte notizie per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale. Un suo rivale diretto potrebbe avere più chance di lui

Momento particolare quello che sta vivendo Jannik Sinner. Il campione del tennis italiano ed internazionale ha dimostrato tutta la sua forza vincendo di recente gli US Open e confermando la sua leadership in testa al ranking ATP. Ma allo stesso tempo deve fronteggiare le nuove polemiche e questioni delicate relative all’affare anti-doping.

Infatti poche ore fa la Wada, ovvero l’agenzia mondiale contro il doping nello sport, ha ufficialmente presentato ricorso e riaperto le indagini riguardo alla positività di Sinner al Clostebol, la sostanza anabolizzante che avrebbe assunto in maniera involontaria. Inizialmente Jannik era stato scagionato dall’ITIA, ma ora il caso potrebbe pericolosamente riaprirsi.

Dunque non solo battaglie sul campo per Sinner, che in questo finale di 2024 vuole chiudere col botto partecipando da protagonista sia ai tornei in terra asiatica, sia alle ATP Finals di fine anno. Il suo rivale numero uno in queste occasioni sarà principalmente uno: Carlos Alcaraz, il fuoriclasse spagnolo che al pari dell’altoatesino viene indicato come il futuro assoluto del tennis mondiale.

Roger Federer e la previsione tennistica che spiazza Sinner

Sinner contro Alcaraz è un dualismo che già fa parlare di sé nel mondo del tennis. Basti pensare che i due giovani atleti si sono equamente divisi le vittorie nei tornei del Grande Slam del 2024: a Jannik sono andati Australian e US Open, mentre allo spagnolo i due iconici trofei di Wimbledon e Roland Garros.

Chi è più forte e completo tra i due è un responso difficile da dare. Ma una piccola sentenza arriva da sua maestà Roger Federer, uno dei tennisti più forti di sempre. Interpellato da ‘Stan Sport’, lo svizzero ha voluto incensare Alcaraz, con cui ha da poco giocato nella Laver Cup.

“Ciò che mi sorprende di Carlos è l’altissima intensità nel gioco. Deve maturare per poter dosare ancora meglio le sue energie. Gli manca solo l’Australian Open come slam da vincere, ma visto che ha già vinto altri grandi tornei non credo avrà difficoltà a competere anche per questo. Prima o poi vincerà anche in Australia” – ha rivelato Federer, facendo intendere come il futuro sia tutto dalla parte del murciano.

Avvertimento invece per Sinner, che dovrà tenere conto a gennaio prossimo della voglia di Alcaraz di sbloccarsi in terra australiana, dove invece l’altoatesino ha già trionfato nell’edizione scorsa.