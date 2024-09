Champions League, si ricomincia: date e orari delle italiane nella 2^ giornata

La seconda giornata della “League Phase” di Champions League è ormai alle porte. Domani e mercoledì si giocherà la il secondo giro di gare che vedrà impegnate, all’interno delle 36 migliori formazioni d’Europa, anche cinque italiane. Due giorni di fuoco con nove gare per serata. Per cui è necessario fare ordine per capire come e quando giocheranno le cinque squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, in rigoroso ordine di arrivo in classifica la passata stagione.

Il programma delle gare delle italiane

Martedì 01/10

Domani apriranno le danze della Champions League delle formazioni italiane, Inter e Milan. Entrambe impegnate alle 21, giocheranno ovviamente una in casa e una in trasferta.

I nerazzurri Campioni d’Italia sfideranno la Stella Rossa Belgrado al “Meazza”. Nella prima gara della competizione europea, l’Inter di Simone Inzaghi è stata in grado di fermare il Manchester City in Inghilterra sullo 0-0 e devono confermarsi vincendo agilmente contro la formazione serba. Dal canto suo la Stella Rossa (dove tra gli altri gioca l’ex Milan Krunic), è invece uscita sconfitta dalla gara contro il Benfica, in casa.

Il Milan, invece, giocherà lontano dalle mura amiche. Fonseca e i suoi saranno impegnati a Leverkusen contro il Bayer Campione di Germania di Xabi Alonso. Un’altra sfida complicata per i rossoneri che all’esordio in questa Champions League hanno perso in casa contro il Liverpool 1-3.

Mercoledì 02/10

Mercoledì toccherà poi alle altre tre squadre italiane. Alle 18:45, alla Veltins Arena di Gelsenkischen, l’Atalanta sarà “ospite” dello Shakhtar Donetsk. La Dea deve reagire dopo il solo punto in due gare collezionato in Serie A, ma soprattutto deve bissare la grande prova di Champions contro l’Arsenal. Per gli ucraini è la seconda gara su due contro un’italiana. Al primo turno avevano pareggiato 0-0 contro il Bologna.

Proprio i rossoblù avranno una serata da brividi, perché saranno ospiti alle 21 nel tempio di Anfield Road. La formazione di Italiano deve compiere un’impresa quasi impossibile per avere la meglio dei Reds, vittoriosi col Milan al primo turno. Va ricordato che la squadra di Slot si è appena issata in testa alla Premier League con la 5^ vittoria in 6 gare.

Ultima, ma non per importanza, la Juventus che a sua volta volerà in Germania per sfidare il RedBull Lipsia. I bianconeri sono gli unici ad essere usciti vincitori dalla gara del primo turno contro il PSV. Ora cercano un complicato bis in casa dei tedeschi.

Le altre gara della 2^ giornata di Champions League

Martedì 01/10

18:45 Salisburgo-Brest

18:45 Stoccarda-Sparta Praga

21 Arsenal-PSG

21 Barcellona-Young Boys

21 Borussia Dortmund-Celtic

21 PSV Eindhoven-Sporting

21 Slovan Bratislava-Manchester City

Mercoledì 02/10

18:45 Girona-Feyenoord

21 Aston Villa-Bayern Monaco

21 Benfica-Atletico Madrid

21 Dinamo Zagabria-Monaco

21 Lilla-Real Madrid

21 Sturm Graz-Club Brugge