Ciccarelli: “Non sono indagato. La Curva dell’Inter deve andare avanti”

Il nome di Nino Ciccarelli è nella lista degli ultras arrestati questa mattina nell’operazione che ha portato al vaglio degli inquirenti la correlazione tra tifo organizzato e criminalità. Il volto della Curva Nord di Milano però non rientra tra i capi del tifo organizzato milanese indagati. A renderlo noto è lo stesso Ciccarelli che attraverso i canali social si rivolge all’intera tifoseria nerazzurra: “Non sono indagato. Quello che succederà con la Curva ve lo faremo sapere, ma non molliamo. Non si molla, la curva deve andare avanti“.