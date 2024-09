Incredibile Tamberi, tutto vero: la conferma manda in visibilio i fan

Notizia eccezionale per Tamberi, atleta italiano di grande successo. L’annuncio arriva direttamente da lui e rende felicissimi i tifosi

L’ultimo periodo non è stato certamente felice e semplice per Gianmarco Tamberi, campione olimpico italiano che però negli ultimi Giochi che si sono svolti a Parigi in estate non ha ottenuto grandi risultati, anche e soprattutto a causa di problemi di salute. Ha affrontato febbre e calcoli renali, con grandi dolori, fisici ed emotivi. Questo non gli ha permesso di essere performante e quindi è arrivata una delusione. Un peccato, considerando anche che era il portabandiera azzurro.

Superato questo periodo, però, con Chiara Bontempi, sua compagna, ha parlato in televisione, a Verissimo su Canale 5, di obiettivi futuri, con un annuncio importantissimo. Il campione di salto in alto, insieme alla compagna, ha infatti rivelato che il futuro è pronto a regalargli grandi gioie. Un progetto che era stato rimandato a causa dell’impegno delle Olimpiadi, ma che ora ha tutta la priorità dell’azzurro.

Tamberi, infatti, vuole allargare la famiglia con un figlio e sta pianificando il matrimonio in Chiesa con la Bontempi: “Non vedo l’ora di diventare papà” ha detto Gianmarco. La coppia sta insieme da quindici anni e ha condiviso tutti i momenti della vita insieme. Chiara ha 29 anni e ha sottolineando che, nonostante i cambiamenti che la genitorialità comporterà, sente il bisogno di fare un figlio e pensa sia il momento giusto. I due sono sposati con rito civile da settembre 2022, ma hanno il desiderio di celebrare un secondo matrimonio in Chiesa. A spingere per questo è proprio Chiara. Il primo matrimonio è stato celebrato a Villa Imperiale a Pesaro, con 200 invitati, tra cui colleghi illustri come Marcell Jacobs e Mutaz Barshim, l’altista qatariota con cui ha condiviso l’oro olimpico. Chiara indossava un abito firmato Atelier Emé, mentre Tamberi ha indossato un Giorgio Armani.

Tamberi e gli altri progetti

Oltre ai progetti personali, Tamberi è ancora protagonista in ambito pubblico: è infatti ambasciatore per la Regione Marche, succedendo Roberto Mancini. Da molti anni ormai, Gianmarco è impegnato a promuovere il proprio territorio e rappresenta con orgoglio le Marche, sia a livello nazionale che europeo. Un nuovo incarico che è stato ufficializzato a luglio, alla presenza anche del governatore Francesco Acquaroli.

Gianmarco e Chiara stanno insieme da ormai 15 anni, sono cresciuti insieme. Nonostante gli impegni professionali di entrambi, lei è sempre stata molto vicina al marito, in ogni fase della carriera, dimostrando un amore incondizionato. D’altronde proviene da una famiglia di sportivi, visto che il padre ha gareggiato nel mondiale Superbike. Ha gestito la carriera tra Milano e Roma, ma restando sempre accanto a Gianmarco.

Il loro legame è enorme ed evidente, anche pubblicamente. La coppia condivide spesso momenti di felicità. La complicità è palpabile, segno di un amore solido e duraturo. Una felicità destinata ad aumentare, con l’arrivo di un figlio e del secondo matrimonio.