Parma-Cagliari 2-3, prima vittoria per Nicola

Prima vittoria per il Cagliari di Davide Nicola che espugna 2-3 il Tardini di Parma con le reti di Zortea, Marin e Piccoli. Inutili per il Parma le reti di Man e Hernani.

Parma-Cagliari, le formazioni

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Hainaut, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

La partita

5 gol e tanto spettacolo nella sfida del Tardini tra Parma e Cagliari. Match che si sblocca al 34′, scambio nello stretto tra Viola e Obert, il cross di Luvumbo è perfetto così come l’inserimento di Zortea che brucia sul tempo i due centrali difensivi del Parma e, di testa, la mette alle spalle di Suzuki. Pari Parma al 62′ con Man. Giocata strepitosa da parte di Coulibaly che, lasciato sul posto Zortea, pesca Man tutto solo a centro area. Per il fantasista un vero e proprio rigore in movimento, pallone alle spalle di Scuffet e 1-1 al Tardini. Cagliari che torna avanti, il gol è di Marin. Grande azione personale di Adopo, morbida l’opposizione dei centrocampisti del Parma e pallone che arriva a Marin, cui tiro a giro si insacca all’incrocio dei pali. A 3 dal termine pari Parma su rigore con Hernani. Scuffet indovina l’angolo, ma non può arrivarci: 2-2 e finale di partita che si preannuncia spettacolare. Una partita folle al Tardini, con la difesa del Parma bucata facilmente dal Cagliari. Bravissimo Gaetano a liberare Piccoli, a sua volta perfetto nella conclusione in diagonale: 2-3.