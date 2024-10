Bayer Leverkusen, intensità e dinamismo: la ricetta di Xabi Alonso

Intensità e dinamismo, ma non solo. Tanta sostanza nella proposizione offensiva. Il Bayer Leverkusen vuole battere il Milan e questa sera Xabi Alonso punta ancora sul collaudato 3-4-2-1. Guida la retroguardia il possente Tah, affiancato da Tapsoda e Hincapié. In cabina di regia controlla le operazioni Xhaka, con la sostanza di Andrich a governare la fase di inserimento e non possesso. Sulla fascia destra ci sarà Frimpong, osservato speciale, sul lato opposto Grimaldo. In avanti Terrier e Wirtz sono pronti a innescare la fisicità di Boniface.

La probabile formazione (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.