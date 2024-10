Champions League: Milan in trasferta a Leverkusen, vita facile per l’Inter con lo Stella Rossa?

È già tempo di Champions League. A distanza di due settimane, torna la massima competizione europea: in campo, questa sera, due squadre italiane. Stiamo parlando di Inter e Milan, impegnate rispettivamente con Stella Rossa e Bayer Leverkusen. Vediamo nel dettaglio.

La Beneamata giocherà a San Siro, davanti ai propri tifosi. I nerazzurri vengono dalla vittoria per 3-2 contro l’Udinese in campionato. Un successo che è arrivato dopo due prestazioni non particolarmente convincenti, contro il Monza e soprattutto contro il Milan, nel derby della Madonnina. Di mezzo, però, c’è stato il buon pareggio in casa del Manchester City, proprio in Champions League.

I serbi, invece, hanno vinto otto delle nove gare disputate in patria ma hanno perso al turno precedente in questa competizione, contro il Benfica. I ragazzi di Milojevic, in realtà, non hanno sfigurato contro i lusitani, nonostante non siano riusciti a portare a casa neanche un punto.

La sfida del Meazza, comunque sia, appare a senso unico. Si potrebbe prendere in considerazione l’“Handicap 1 (-2)”, immaginando un successo per almeno tre reti di scarto da parte della squadra di Inzaghi: la quota è di 2,10 su Planetwin365; su WilliamHill e Betclic 2,05. Non sarebbe assurdo pensare ad una partenza decisa dell’Inter: interessante la quota del segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 a 1,49; mentre su WilliamHill è a 1,44 e su Betclic 1,47. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-0 per l’Inter: la quota su Planetwin365 è di 7; su Betclic 6,25 e su WilliamHill 7,50.

Sulla carta ben più ostico l’avversario del Milan di Fonseca. I rossoneri si recheranno alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Dopo un inizio di stagione negativo, il Diavolo è riuscito ad inanellare una serie di tre vittorie di fila in Serie A. Al turno precedente, ha incassato, però, una sconfitta per 3-1 contro il Liverpool. Le Aspirine, invece, hanno vinto due delle ultime tre partite in Bundesliga e hanno travolto il Feyenoord a Rotterdam all’esordio in Champions.

I teutonici possono vantare un trend particolarmente positivo davanti ai propri tifosi, sebbene abbiano interrotto la loro imbattibilità alla seconda giornata di Bundesliga, contro il Lipsia. Ciò potrebbe far pensare anche ad un Milan capace di mettere in difficoltà gli avversari: su Planetwin365 è interessante la quota della doppia chance X2, a 2,10; su Betclic 1,99 e su Unibet 2,15. Da provare anche il risultato esatto 2-2: la quota è di 13 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 11,50 volte la posta.